Lucía Rivera reacciona cuando le preguntan por la polémica con Eva González

Lucía Rivera en su libro 'Nada es lo que parece' ha roto su silencio sobre su relación con Eva González. "Sé que al principio y a su manera, mi padre lucho por mí. Y como era de esperar, rehízo su vida con una mujer quien, al principio, para disgusto solo disimuló su desagrado hacía mí (...) Me habría gustado recibir alguna migaja de cariño", dice ella misma de su puño y letra. Unas declaraciones que obviamente han generado un gran revuelo y por las que incluso la propia Eva ha sido preguntada. La polémica estaba servida, sin embargo, Lucía Rivera no parece estar contenta con ello. Así lo demuestra la modelo con sus palabras en el vídeo que te ofrecemos a continuación. No te lo pierdas.

Vídeo: Europa Press