10 Lucía responde a sus seguidores

Aunque la modelo posee un tipazo, lo cierto es que su pecho es poco voluminoso. Lucía, cámara en mano, ha aclarado por qué de momento no se plantea la posibilidad de aumentarlo y en qué caso sí lo haría. “Me lo decís tantas veces, que me opere los pechos… porque no tengo nada, ya lo sé. Pero es que tengo 19 años. Yo estoy creciendo, de hecho me salen aún granos hormonales porque tengo muy poca edad. Quiero decir que estoy en plena pubertad. Estoy tardando más en desarrollar, me doy cuenta. Mentalmente no, pero físicamente sí”, comienza explicando Lucía Rivera.

El miedo de la modelo es dar el paso antes de tiempo y que luego el pecho le crezca de manera natural: “Imaginaos que yo me opero y luego me crecen a los 21. Voy a parecer algo muy extraño, ahí con esta ‘espaldita’ y unos pechos enormes. Entonces, obviamente, por ahora no me voy a operar”.

A pesar de ello , Lucía Rivera sí se plantearía operarse el pecho en caso de que se lo requiriera una campaña publicitaria: “A lo mejor cabe la posibilidad de que me pidan para una campaña y me digan: “opérate los pechos”. Ahí sí lo haría”.