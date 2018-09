Lucía Rivera hace las maletas para vivir sola en otro país

4 Lucía Rivera ha empezado a trabajar desde que ha llegado a la capital francesa

“No sé hasta cuándo me voy a quedar. Depende de cómo me vaya. Si me va muy bien, quizás me vaya a Los Ángeles, que es un mercado que quiero conocer. Si me va muy bien aquí, pues me quedo aquí, pero es depende de cómo me vaya”, ha querido aclarar Lucía sobre su futuro en París.

Una de sus amigas en París estaba muy feliz por la mudanza de Lucía. Lo dejó claro en un vídeo que no dudó en compartir la modelo en su Instagram Stories: “Adivinad, Lucía ha venido a París, pero no por dos días, ni tres, vino a vivir a París. Estoy súper feliz y ya era hora de que viniera a vivir aquí, me brillan los ojos y todo”, declaraba con emoción.