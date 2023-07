Después de haber escrito un libro con sus experiencias personales, Lucía Rivera ha ido más allá. La hija de Cayetano Rivera se ha sentado frente a Sindy Takanashi en el podcast Las Uñas para hablar largo y tendido sobre uno de los momentos más duros de su vida, el cual también aparece plasmado en su obra. Este no es otro que el del maltrato que sufrió por parte de dos de sus parejas y que ha marcado su futuro. Algo que ha querido compartir con su entrevistadora con el objetivo de concienciar a personas que están pasando lo mismo para que no tengan reparo en exponer su caso.

Vídeo: @sindytakanashi Instagram

Con rostro serio, la modelo tomaba la palabra para contar su historia: "Empezamos y todo iba bastante bien, hasta que de repente, como al año y medio, fue cogiéndome el terreno. Pero claro, yo no me di cuenta de que yo ya venía maltratada de antes, con lo cual el abuso físico seguramente lo hubiera hecho desde el primer día y yo no me hubiera enterado porque yo lo tenía totalmente normalizado", comenzaba explicando. Unas palabras con las que ya dejaba entrever que su testimonio iba a ser duro: "No tengo ninguna amiga que no haya pasado por algo así. De hecho, ahora tengo dos amigas que están pasando por esto y que es un patrón, de hecho, se está repitiendo en ellas".

Lucía Rivera relata un episodio de violencia machista

Sin embargo, la parte más dolorosa no llegaba hasta después, cuando la hija de Blanca Romero abría su corazón para relatar la parte más complicada de una de sus relaciones: "Como estaba todo tan normalizado, porque a mi amiga la pegaban, a la otra la pegaban, a todas nos pegaban. Pues como que no nos dimos cuenta, yo creo. Yo no me enteré hasta que no me dio con un palo de escoba en la espalda y dije ‘vale sí, confirmamos, me está maltratando’. Aun así, está muy blanqueado el maltrato, sobre todo el adolescente", indicaba, haciendo frente a un terrible episodio que tuvo lugar durante su juventud y que se sumaba una vivencia anterior también marcada por el maltrato.

Los rostros más conocidos se vuelcan con la modelo

Como no podía ser de otra manera, Sindy Takanashi no pasó por alto la valentía de su entrevistada a la hora de revelar unos hechos tan conmovedores. Es por ello que quiso aprovechar el pie de su vídeo para dedicar unas bonitas palabras a la joven: "💜Muchísimas gracias @luciariveraromero por venir al programa. Tu testimonio como víctima de violencia machista es de gran ayuda para el resto de mujeres, para las que lo estén sufriendo y para todas las demás. Porque da igual que vivas esto en primera persona o no, la violencia machista nunca nos es algo ajeno", escribía, visiblemente conmovida por las declaraciones de Lucía.

En cuestión de instantes, la publicación en cuestión se llenaba de un sinfín de mensajes de apoyo hacia la protagonista de la entrevista y no solo de seguidores. Nagore Robles tampoco quiso dejar pasar la oportunidad de ensalzar el paso al frente de Rivera a la hora de tratar públicamente un tema tan sumamente complejo como el del maltrato: "😢Qué valiente por verbalizar algo tan duro, gracias @luciariveraromero por tu generosidad y a ti @sindytakanashi por crear este espacio de seguridad para tratar estos temas🙌", concluía.