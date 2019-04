Lucía Rivera grita a los cuatro vientos que está enamorada de Marc Márquez

Lucía Rivera y Marc Márquez llevan saliendo apenas unos meses, pero la relación va viento en popa. Aunque no prefieren mantener su vida personal en un discreto segundo plano, la pareja ya ha sido vista disfrutando de planes juntos, y demostrándose su amor por las calles de la ciudad en la que se ven.

Sus apretadas agendas no le permiten verse todo lo que les gustaría. Sin embargo, la pareja aprovecha cualquier descanso en sus compromisos profesionales para disfrutar de algunos días románticos. Cuando no pueden estar juntos, no son muy de declarar su amor por las redes sociales. Hasta ahora…

La modelo acaba de compartir un Instagram Stories que lo dice todo. Se trata de un gif en el que aparece únicamente un corazón con admiración. Sin etiquetar a nadie, podríamos pensar que esta publicación va dirigida al piloto de motociclismo. Marc ha estado este fin de semana disputando una carrera en Argentina, en la que se llevó la victoria: “Gran carrera, gran victoria!🏆 Gracias equipo, gracias Argentina!”.

Esta publicación podría ir dirigida a Marc Márquez

Este fin de semana han tenido que separarse. Mientras Marc Márquez añadía una nueva victoria, Lucía Rivera pasaba el fin de semana en Madrid, desde donde compartió alguna que otra publicación. No dudó en aprovechar el buen tiempo y disfrutar de un paseo por el parque del Retiro.

Marc Márquez en Argentina y la modelo, en Madrid

La última vez que supimos que se habían visto fue el pasado mes de febrero. Aprovechando una fecha señalada como el cumpleaños del piloto, la hija de Cayetano Rivera viajó hasta Cervera (Lleida), pueblo natal de su chico. La pareja acudía a cenar a uno de los restaurantes preferidos del catalán e incluso tuvo la oportunidad de conocer a su familia y a sus amigos.

Lucía Rivera ya conoce a la familia de Marc

Marc y Lucía cenaron en el restaurante italiano ‘La Cosa Nostra’, en Cervera, Lleida, ante la atenta mirada del resto de comensales. Después de la velada romántica, Marc Márquez organizó una barbacoa para sus amigos, familia y novia. De hecho, compartió una instantánea del plan familiar.

Una barbacoa en la que también estuvo Lucía