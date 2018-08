Lucía Rivera es una de las mujeres más guapas y con mejor físico de la moda actual y, sin embargo, recibe críticas de manera constante. Aunque la hija de Blanca Romero y Cayetano Rivera ha demostrado una gran paciencia que, sin embargo, ha llegado a su límite y ha explotado con un sonoro basta. “Estoy un poco cansada” empieza escribiendo en una de sus últimas Stories, en la que defiende su físico y expone su punto de vista, reflejando una gran madurez. “Creo que todos los trabajos requieren un sacrificio y nosotras, las modelos, tenemos que estar delgadas y en forma. Con esto no significa que no comamos, que no nos demos caprichos y que estemos todo el día en el gym y comiendo verduras”, cuenta Lucía, a quien muchas personas han relacionado con la anorexia.

Pose 1 A post shared by LUCIA (@luciariveraromero) on Jul 28, 2018 at 12:39pm PDT

“Y esto no da pie a que haya faltas de respeto mezcladas con problemas de salud tan fuertes. (No ayudáis a nadie con esto). El otro día que me había costado despedirme del chocolate y la fabada, pero no es por no engordar, sino por la piel. Y porque nuestro trabajo requiere cuidar nuestra alimentación, como el de un futbolista o un bombero”, explica a todos sus seguidores.