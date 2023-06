Lucía Pombo ha acudido este pasado miércoles a un evento en Madrid en el que su marido, Álvarlo López Huerta, era el protagonista. La joven, que disfruta de unos días en casa antes de tener que volver a volar, ha podido conocer a Vega, la hija de su hermana, María Pombo, y Pablo Castellano. Eso sí, ha tenido que ser un encuentro rápido y con mascarilla porque asegura que está mala con bronquitis y que no ha querido poner en peligro a la pequeña.

De la que ha hablado es de su hermana, que continúa recuperándose de la cesárea no esperada que le tuvieron que hacer. Están siendo unos días complicados. De hecho, no sabe todavía cuándo le podrán dar el alta: "Está fastidiada un poco, la verdad. Habiendo tenido un parto natural, ha sido una cesárea no esperada. No le ha sentado bien la medicación, no duerme por la niña, pero bueno bien", ha declarado Lucía Pombo.

María Pombo está viviendo unos días complicados

Muchos han relacionado su malestar con la medicación que toma para la esclerosis múltiple que padece, pero Lucía ha querido dejar claro que no, que no tiene nada que ver: "Por ahora la tienen que tener en observación porque le está sentando regular la medicación. La esclerosis, gracias a Dios, de momento no la siente, es una suerte y la medicación de la enfermedad, en principio, no debería tener nada que ver".

Vídeo: EUROPA PRESS.