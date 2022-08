‘Aquí no hay quien viva’ es una de las series más exitosas de nuestro país, a pesar de que pasó a la historia, aunque ahora vuelve a triunfar desde Netflix, siendo una de las ficciones más vistas del momento. De ahí que sus protagonistas se hayan convertido en parte de nuestra familia, después de tantas experiencias vividas juntos, ellos como actores y nosotros como espectadores. De ahí la creciente preocupación por el estado de salud de una de sus estrellas, Santiago Ramos, quien daba vida al empresario fracasado Andrés Guerra. Han surgido muchas habladurías sobre su situación actual, lo que ha empujado a su esposa a tomar la palabra y aclarar cómo se encuentra el actor, aquejado de Parkinson.

La mujer del actor Santiago Ramos, Paca Almenara, ha querido detallar cómo se encuentra su marido para evitar que su estado de salud sea motivo de comentarios, dimes y diretes que puedan llevar a equívocos y que acrecienten la preocupación reinante. Ha confirmado que su marido tiene Parkinson y que la enfermedad le está perjudicando a su capacidad de memoria. “Le diagnosticaron Parkinson, está muy bien cuidado en una buena casa. No somos ricos, pero tenemos para cuidarlo perfectamente”, detallaba la mujer a ‘Socialité’, molesta por las informaciones sobre la salud del actor y la supuesta ruina en la que se había sumido la familia, algo que ha querido desmentir tajantemente.

El Parkirson llegó a la vida de Santiago Ramos muy pronto, como así ha confirmado ahora su mujer: “Empezó muy joven, con 66 años o por ahí. Entonces, verlo así te da como mucha pena. Esta enfermedad es muy horrible, porque le ha quitado todo: conducir, su moto…”, además de su trabajo, su profesión, su pasión por subirse al escenario y sentir el calor del público en cada aplauso. “Es muy bueno en teatro, le han ofrecido proyectos muy buenos, pero Santi no puede hacer ningún tipo de obra de teatro, porque el Parkinson afecta a la memoria. La única pena es verlo así, porque es un actor buenísimo”, defiende su esposa.

La mujer de Santiago Ramos, preocupada en dejar claro que su marido no está solo: “Tiene siete hermanos que están pendientes de él”. Pero no solo su familia está al pie del cañón, también amigos de profesión y de ‘Aquí no hay quien viva’ como María Adánez, que sigue muy de cerca su estado de salud y sus progresos.