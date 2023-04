Luca divide 'MasterChef': "Un 'Lomana' no es justificación para librarte de cocinar"

Los concursantes de 'MasterChef' son cada día más conscientes de lo exigentes que son las cocinas del reality. En el programa de este martes Luca dividía a compañeros y jueces tras confesar sentirse algo mareado antes de la prueba de eliminación. Las dudas comenzaban a surgir después de que Pepe Rodríguez le ofreciera a los compañeros que estaban salvados que uno de ellos ocupara su lugar en el plató y cocinara por él. Marta, una de sus grandes amigas en el formato, estuvo cerca de ceder pero, finalmente, retrocedió. Algunos de los participantes que veían cómo se expresa el joven apuntaban a que podría ser más una estrategia para no cocinar que, verdaderamente, estuviera mal. "Un Lomana no es justificación como para librarte de cocinar. Tienes un delantal negro, pues cocinas", decía Jeremy en referencia al desvanecimiento que sufrió Carmen Lomana en su edición de 'MasterChef Celebrity' en mayo de 2019 y recibir atención médica.

Jotha, de hecho, se preguntaba desde la pasarela si lo que estaría sucediendo aquí es que no estaría "simulando enfermedad para librarse". Por su parte, el tiktoker se defendió y no dejaba que sus compañeros le señalaran así: "Por muy teatrero que sea, si me encuentro mal...". Finalmente rechazó la idea de que su compañera concursara y lo hizo él. Dejó recuerdo de este momento hasta en su plato, 'El mareo de Luca', donde volvió a levantar ampollas entre todos por ello. "Me encuentro bien pero un poco desubicado, he intentado defender el plato", le explicaba a Pepe Rodríguez, Jordi Cruz, Samantha Vallejo y Santiago Segura. De nuevo era Jotha el que verbalizaba esa división de opiniones que también era visible en las redes sociales sobre lo que sucedía en voz alta y que solo le faltaba "ponerse a llorar". "Suficiente ha sido porque el mareo que llevaba, suficiente ha sido por la primera vez que hacia alitas", reconocía nada más salvarse.

Jordi Cruz y Pepe Rodríguez advierten a Jotha: "Cuando dices que es humillante me mosqueo"

La salvación de Luca y su llegada al próximo programa sentó muy mal a Jotha. Veía tremendamente injusto que el concursante hubiera sido el elegido. A Pepe Rodríguez y Jordi Cruz se lo decía cuando le preguntaron qué sucedía: "Me parece injusto que se haya salvado y me sentiría humillado de estar ahí abajo". Ambos se enfadaban porque este pusiera pegas a su criterio tras probar los platos y se lo hacían saber: "La próxima vez te preguntaré quién baja o quién no". Era el segundo el que más ofendido se sentía por las palabras del concursante y no iba a consentir que se expresara de esa forma. "Me parece una falta de respeto muy gorda y aquí hay un jurado. Cuando dices que es humillante me mosqueo", le sentenciaba para terminar con el tema. Luca, por su parte, al ver el revuelo en los totales lejos de la cocina acusaba a Jotha de envidioso: "Opina que por ser tiktoker no me puedo dedicar a la cocina. Que diga lo que quiera, es envidia pura y dura".