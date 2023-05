Lourdes Ornelas no puede más. Desde hace meses hace frente, según ella misma, a la autodestrucción de su hijo, Camilo Blanes. Está desbordada, sin saber qué hacer y tampoco a qué lugar acudir, tal y como nos confesaba a SEMANA hace solo unos días. "Es un tema muy muy duro. La situación es la que es. Se van a tomar cartas en el asunto, pero la ley no lo pone fácil", deslizaba. Pues bien, este fin de semana se complicaba todo cuando acudió a la mansión en la que 'Camilín' vive, visita en la que echó a Christina Rapado y en la que, además, amenazó con llamar a la policía.

Vídeo: Europa Press

La mexicana considera que Christina no es una buena influencia para su hijo. Ha sido ella quien ha explicado a los medios que cuando llegó a la vivienda ambos estaban desnudos, con cristales rotos por la casa y con una caja de seguridad abierta. Intentando poner freno a esta situación, Lourdes Ornelas ha acudido a las autoridades policiales, ya que confía en que le presten su ayuda y se pueda poner fin a la debacle de Camilo Blanes.

Él, de momento, no se está dejando ayudar. Desde hace días publica preocupantes imágenes de su día a día, fotos en las que muestra no solo el llamativo desorden de su casa, sino también, entre otras cosas, el estado actual de sus dientes. Estas fotografías no pasaban desapercibidas para nadie, tanto es así que tanto amigos como anónimos le recordaban a Camilo Blanes lo importante que era que dejara ayudarse por los suyos.

Fue en el año 2019 cuando Camilo Blanes aceptó la herencia de su padre. Una importante suma de dinero entre propiedades, activos y derechos de autor que su círculo cree que no ha sabido gestionar. Ahora su madre trata de encauzarle y que deje de lado su estilo de vida, algo que todavía no ha sucedido. Han sido varios los ingresos hospitalarios, aunque no todos han tenido la misma gravedad. Nos remontamos al pasado año cuando estuvo dos meses ingresado o cuando un helicóptero medicalizado tuvo que atenderle en la mansión madrileña de su padre a las afueras de Madrid.

Son muchos los que han puesto el grito en el cielo al conocer su situación. Uno de ellos Eduardo Guervós, el que fuera representante de Camilo Sesto y quien tenía mucho cariño a todos sus íntimos. Triste por cómo se ha dado todo tras la desaparición del cantante, nos revela cómo poco a poco Camilo Blanes desapareció por completo. "Cuando falleció su padre y se sacaron las cosas para el museo, ahí se acabó todo. Yo le dije que quedásemos, que fuésemos a comer y mirásemos para retomar un poco su carrera. Pero nunca me llamó. Le mandé un mensaje y jamás me contestó", explicaba a SEMANA.