Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, echa a sus amigos de casa y es mordida por su perro

Lourdes Ornelas continúa al lado de su hijo Camilo Blanes pese a todo. No le va a dejar solo en esta difícil etapa personal que está atravesando y no duda en tomar medidas para ello. Acudía a su casa en Torrelodones, en Madrid, dispuesta a ayudarle en lo que necesite cuando se encontró con uno de los amigos de su hijo. Sabe en primera persona que no le aporta lo suficiente y, por ello, estaba dispuesta a apartarlo de su lado. Por ello, se adentraba en la vivienda y discutía con él, a gritos, para que se marchara. Camilo en ese momento se ponía del lado de su acompañante. La situación se complicó con la presencia de algún perro en el domicilio que, incluso, llegaron a morderla.

Los nervios se apoderaban de ella pero no se echaba, ni mucho menos, para atrás. "Tienes la vergüenza de decirme...Lo hago porque es mi amigo", le decía esta persona que había estado cerca de 15 días junto a él. La justificación no era suficiente y continuaba intentando ayudar a su hijo, tal como mostró 'Así es la vida'. "Está viendo que me están mordiendo y no los quita. Luego lo agradece pero mientras me tengo que enfrentar a él", confesaba ya fuera del domicilio. Miedo no es la palabra que define a Lourdes Ornelas en lo que a las compañías de Camilo se refieren. "¿Miedo a ellos? He vivido en un país muy difícil, México, que sí que hay que ir con cuidado", aseguró.

"Nos damos cuenta que es imposible mantener una conversación fluida con Camilo", desvelan en 'Así es la vida'

Una reportera del programa de Telecinco tuvo la oportunidad de acceder después a la casa del hijo de Camilo Sesto y decidieron, tras lo visto, no emitir nada por respeto a ambos. "Nos invita a entrar Camilo a casa, intentamos conversar con él pero nos damos cuenta que es imposible mantener una conversación fluida. Parece no haber dormido durante días, está poco aseado...", desvelan de ese encuentro. Su actual vivienda, como ya adelantamos en SEMANA, continuaría estando en una complicada situación como ya lo estaba el pasado mes de abril. "El interior de esa casa es ahora un poblado indio. Un lugar que ha sido saqueado y devastado. Allí solo hay destrucción y caos", nos detallaron entonces.

No es la primera vez que la madre de Camilo se ve en la necesidad de echar a amigos y acompañantes de su hijo de la vivienda madrileña. En el pasado mes de abril ya sucedió con Christina Rapado, como desvelaron en 'Fiesta'. "Estaban mi hijo y Christina desnudos en la cocina, había cristales por el suelo y la caja de seguridad en la que se guardan los objetos de Camilo Sesto estaba abierta", explicó sobre el porqué de su decisión.

Camilo Blanes: "Quiero saber quién soy"

Camilo está en la etapa de buscarse a sí mismo, de lo que significa realmente Sheila Devil para él. A través de sus redes sociales mostró su cambio hacia lo que siempre consideró su verdadera identidad. "No hay preocupación máxima. ¿Tu ves odio en mi corazón? Me queréis convertir en un monstruo, ya lo sé", confesó ante los reporteros de Europa Press. Su cambio de imagen, "llevado hasta un extremo", era algo necesario para él mismo y saber quién era. "Era un mal menor y ahora estoy muy feliz, muy contento. Si a alguien le molesta tendrá que mirarse al espejo, no tengo que ver nada con tu problema. Veo lo que tengo que ver, para mí. Lo siento, es lo único que puedo hacer", reconocía.