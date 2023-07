Lourdes Ornelas, madre de Camilo Blanes, ingresada tras sufrir una aparatosa caída

No está siendo una buena época para Lourdes Ornelas, quien tiene que estar lidiando con las polémicas que está protagonizando su hijo a través de las redes sociales por su difícil etapa personal. En medio de todo esto, la madre de Camilo Blanes ha sufrido una aparatosa caída por la que ha tenido que ser ingresada en el hospital.

Lourdes Ornelas ha sufrido una aparatosa caída en la calle este viernes 28 de julio, tal y como ha revelado Aurelio Manzano en 'Fiesta'. Según explica el periodista, la madre de Camilo Blanes era ingresada en el hospital un día después tras haber pasado una noche con muchos dolores para poder hacerle unas pruebas. En concreto, llegó a pensar que se había roto una costilla, pero afortunadamente no tiene nada por lo que alarmarse. El colaborador de televisión insiste en que Ornelas ya se encuentra en casa recuperándose, aunque todavía está dolorida.

Lourdes Ornelas, al lado de su hijo en su peor momento

Lo cierto es que Lourdes Ornelas no está pasando por un buen momento. En los últimos meses, la madre de Camilo Blanes ha hecho pública su gran desazón por no poder encontrar a alguien que ayude a su hijo. En concreto, ha narrado en varias ocasiones que le gustaría poder inhabilitarlo, pero las leyes españolas no lo permiten. "Él no está bien, es obvio, pero nunca había llegado a este grado de autodestrucción. Llevo mucho tiempo buscando ayuda para él y me he topado mil veces con una pared de hormigón. Mi preocupación mayor es que su vida está en peligro cada día, de manera constante", llegó a decir días después de que el cantante hiciera saltar todas las alarmas sobre su estado de salud al publicar unas polémicas imágenes en sus redes sociales.

Ante esto, Lourdes Ornelas se personó en la casa de su hijo para echar ella misma a su amigo. Con el tiempo, ella misma ha dejado claro que el hijo de Camilo Sesto "no está tamal como la gente dice" y mostraba su tranquilidad. La madre de Camilo Blanes solo quiere que su hijo se deje ayudar y que lleve una vida ordenada. Camilo está en la etapa de buscarse a sí mismo, de lo que significa realmente Sheila Devil para él. A través de sus redes sociales mostró su cambio hacia lo que siempre consideró su verdadera identidad.