Lourdes Ornelas, contra Christina Rapado: "Asustada porque está en casa de Camilo"

Lourdes Ornelas, la madre de Camilo Blanes, ha insistido en qué está trabajando para ayudarle, pero que no es tarea fácil. La mexicana ha intervenido en directo en el programa 'Fiesta' donde ha manifestado su estupor por la visita de Christina Rapado a la residencia de su hijo, ubicada en la localidad madrileña de Torrelodones. "Ganas me dan de ir y sacarla", ha señalado con evidente indignación.

"Él está en un estado que mañana ni se acordará", ha afirmado Lourdes Ornelas sobre los últimos vídeos que han circulado en redes de su hijo junto a la actriz. "Asustada de ver que esta persona está en casa de Camilo. Sabiendo en el estado en el que él está le ha llevado bebida. La veo entrar con bolsas y le está grabando con un móvil. Eso de que fueron novios, obviamente es una mentira. A ella no la conozco de nada, siempre recibo de ella insultos. De todo lo que ha pasado, lo que más me asusta es que esté esta persona. Ellos no son novios ni nada. Eso es una intención de ella. Esto es lo que más me asusta. Se está aprovechando de una persona que sabe no está bien. Me supera esto. No sé ni qué decir", ha manifestado muy enfadada. También mostraba su malestar porque ciertas personas se están acercando al hijo del fallecido Camilo Sesto por interés. "Es increíble que la gente aproveche para hacerse vídeos. Yo tengo que estar sacando gente, poniendo anuncios porque entra la gente, incluidas las fans de Camilo Sesto. Esa casa no es un santuario", ha recalcado.

Lourdes Ornelas: "Estoy haciendo algo"

Durante esta última llamada a televisión, la mexicana ha dejado claro que está trabajando para reconducir la situación. "Yo estoy haciendo algo, no es fácil, pero lo estamos haciendo. No es tan rápido, ojalá". Asimismo ha explicado que su hijo trata de estar bien, pero que es "desesperante" encontrarse con este tipo de personas que no le ayudan. "Es super agotador".

Lourdes Ornelas ha subrayado que se encuentra muy cerca de la residencia de Camilo Blanes, observando en todo momento lo que sucede en su interior. "Ahorita no puedo entrar". Además, se mostraba alarmada: "Esta persona quiere que yo entre y se arme un escándalo. Yo entraría a sacarla. Yo estoy muy cerca y la estoy viendo en cada momento. Es tremendo esto. No me puedo creer que esto pueda pasar. Estoy hablando con Mónica, la abogada, por si se puede hacer algo. Está aprovechando el estado en el que está él", ha insistido.

Preocupación por su estado de salud

El estado de salud de Camilo Blanes lleva una semana cosechando un sinfín de titulares y todo a raíz de su reaparición pública. Desde entonces ha publicado distintas imágenes en Instagram donde se le con un aspecto muy desmejorado. Sus fans han reaccionado de forma inmediata y le están dejando muchos comentarios preocupándose por este momento que está atravesando. "Camilo necesitas ayuda, solo tú puedes dar ese paso para salir de esa oscuridad y recuperarte. Tienes muchas razones para seguir adelante, mucho que ofrecer (eres inteligente, talentoso y de buen corazón). Despiértate y podrás disfrutar plenamente de la vida", le decía un seguidor. Mientras que otra fan indicaba lo siguiente: "Adoraba a tu padre, le conocí, para mí el MEJOR cantante de la historia. Es para estar orgulloso. No entiendo tu estúpido comportamiento. Honra la memoria de tu padre. Eres guapo y en verdad pareces un ángel. Nada ni nadie puede convertirte en algo malo. Sal del lado oscuro".