Mario Vargas Llosa está viviendo uno de los días más increíbles de su vida durante la ceremonia de ingreso a la Academia Francesa. Este acto ha reunido a muchas personalidades y rostros conocidos, como el Rey Don Juan Carlos, que ha viajado hasta París procedente de Abu Dabi para mostrar su apoyo al premio Nobel. Pero no ha sido el único que se ha dejado ver en la ceremonia. También hemos podido ver a toda la familia del escritor y a sus traductores, que no han dudado en hablar con la prensa a su llegada al acto. Nos han dado algunos detalles desconocidos por todos sobre el escritor y también han terminado confirmando la reconciliación de este con su exmujer, Patricia Llosa.

Los traductores que traducen al francés las obras de Mario Vargas Llosa no podían faltar a esta cita. Han reconocido que el escritor está acompañado por toda su familia: "Está toda la familia apoyándolo". Es en este momento cuando han confirmado lo que parecía ser un secreto a voces: la reconciliación del escritor con Patricia Llosa: "Estamos felices con su reconciliación. Esa es su vida personal, se hizo pública por Isabel Preysler, pero no tenemos opinión sobre su vida personal. Está muy bien, Patricia es una persona a la que conocemos muy bien y por supuesto, es importante. Él no quiere hablar del asunto, así que nosotros tampoco", han declarado sin querer añadir más.

Vídeo: Europa Press.