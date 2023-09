Los planes de Kiko Hernández y Fran Antón tras su boda: “Quieren ampliar la familia”

Kiko Hernández se casa con Fran Antón se casan en Melilla y las informaciones que surgen respecto a la pareja se suceden. En esta ocasión, tal como ha confirmado Kike Calleja en el programa Fiesta, al parecer la pareja tienen pensado ampliar la familia. Todavía no se sabe el tiempo concreto en cuestión, pero se ha confirmado que es una realidad.

Kiko vive en una casa de 700 metros cuadrados

Kiko Hernández tiene ya dos hijas con seis años de edad cada una y son gemelas. Las dos cumplieron años el pasado mes de febrero y el ex colaborador de 'Sálvame' se siente muy feliz con ellas. Le cuesta compartir imágenes familiares en sus redes sociales, pero cuando lo hace deja patente, en su cara, el sentimiento de felicidad que le embarga. Si sus dos hijas, que se llaman Abril y Jimena, nacieron por gestación subrogada, es de suponer que la pareja opte por el mismo método de fecundación a la hora de ampliar la familia que tanto desean.

No son los únicos famosos que han optado por esta opción a la hora de tener hijos. Un ejemplo reciente ha sido Ana Obregón que utilizó esperma de su hijo Aless Lequio para traer al mundo a su pequeña Ana. Por espacio tampoco será para ampliar la familia. Una vez termine la celebración de la boda y reinicien su actividad diaria, la pareja va a disfrutar de una casa, a las afueras de Madrid, que tiene más de 700 metros cuadrados y está valorada en 2, 5 millones de euros. La vivienda en cuestión tiene 7 habitaciones, espacio más que de sobras y que no será un problema para ampliar la familia tanto como deseen.

La pareja ya se ha casado

De lo que no hay duda es que la intención de ser familia numerosa ya lo ha dejado caer, en más de una ocasión el ex colaborador de '¡Sálvame!'. El pasado mes de julio, en una entrevista, señaló: "queremos tener más hijos y tenemos ganas de hacerlo lo antes posible. Me gusta tener marido y mucha familia a mi alrededor". Al margen de su faceta televisiva, Kiko es una persona muy familiar y quiere cumplir su deseo con la persona que considera el gran amor de su vida.

La boda de la pareja cuanta con múltiples invitados, pero no ha acudido a la cita Belén Esteban. La de Paracuellos se encuentra en Chicago, donde ha acudido al concierto de Karol G. Durante el transcurso del evento, Kiko Hernández también ha querido mencionar a la que fue su gran amiga, Mila Ximénez. Kiko y Fran han regalado una vela a todos los presentes para que la encendieran en homenaje a la periodista.