Los planes de Cristina Cifuentes durante sus primeras vacaciones en ocho años

📢 Después de una campaña sin precedentes de linchamiento, acoso y derribo tanto político como personal, he renunciado a la Presidencia de la @ComunidadMadrid. Lo hago pensando en el interés general, para evitar que la izquierda radical gobierne en Madrid. Me voy con la cabeza muy alta porque creo que hemos hecho un buen trabajo que ha conseguido mejorar la vida de muchas personas, y con eso me quedo. Con lo bueno. Con el privilegio de haber tenido esta oportunidad. Gracias a mi familia, a mi equipo, y especialmente a todos los madrileños. Gracias de corazón❤️

