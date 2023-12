Los misterios de la no boda de Juan Ortega: del aplazamiento temporal a una amenaza

Juan Ortega se ha convertido en el foco de la noticia después de que tomara la decisión de cancelar su boda con su pareja tan solo media hora antes de que diera comienzo el enlace. El plantón, que parece sacado de cualquier película de ficción de Hollywood, no para de copar titulares y cada día que pasa conocemos nuevos detalles de todo lo que sucedió. No obstante, las historia trae consigo una serie de misterios. Entre ellos, una amenaza que habría recibido el torero para que no se casara, así como el deseo del matador de celebrar el enlace dentro de unos meses.

La no boda de Juan Ortega está rodeada de mucho misterio. Pocas horas después de que se hiciera pública la noticia, salió a la luz que habrían sido unas dudas sobre su relación las culpables de la cancelación de su boda. Sin embargo, conforme pasan los días existen nuevas teorías que intentan arrojar algo de luz a lo sucedido. En primer lugar, según explicaba Omar Suárez en 'Fiesta', al diestro no le habría quedado más remedio el suspender el enlace debido a una amenaza que recibió por parte de una persona de su pasado. "Nunca se ha acabado de ir del todo. Lo que hace es amenazarle con que si se casa va a ir a la boda a contarlo todo. Lo que decide (Juan Ortega) es anular el enlace. Esta persona no se creía que esa boda se iba a producir", explica el periodista.

Un testimonio que le llega por parte de una fuente del mundo taurino y que casaría con el otro misterio de la no boda. Juan Ortega suspendió su enlace con Carmen Otte, pero no la canceló. Es decir, el matador de toros estaría dispuesto a pasar por el altar con el amor de su vida en unos meses, no ahora. "La relación no la da por rota, suspende la boda temporalmente. En sus planes está casarse en un futuro si ella quiere", recalca Leiras en el programa citado anteriormente. Por otro lado, hay otra hipótesis, secundada por Luis Rollán en esta ocasión, que aseguran que a primera hora de ese fatídico 2 de diciembre el torero recibió una información referente a su futura mujer y que no era positiva.

Según ha revelado el entorno de la pareja en las últimas horas, Juan Ortega avisó a Carmen Otte en varias ocasiones, y desde hace meses, que no veía claro el hecho de pasar por el altar. Es más, indican que era tal su deseo de no casarse que no se involucró en los preparativos del que habría sido el día más importante de su vida. Ante esto, cobra relevancia la información aportada por Aurelio Manzano. Tal y como explica el periodista, el diestro se sentó con su novia hace tiempo para preguntarle que si de verdad querían dar ese paso o solo era el resultado de las presiones de las dos familias para que se casaran.

Juan Ortega en Sevilla y Carmen Otte encuentra refugio en la playa

Sea como sea, lo cierto es que Juan Ortega ha querido alejarse del foco mediático y se encuentra en Sevilla esperando a que pase el mal temporal. Aunque en un principio se había asegurado que estaría en la casa que tenía en común con su novia, parece que su paradero es otro diferente. Por su parte, la cardióloga ha puesto tierra de por medio y se encuentra en un destino con playa, en Andalucía, con su madre.