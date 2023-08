Los mensajes que comparte la familia de Edwin Arrieta sobre Daniel Sancho: "Que lo maten y que sufra"

Daniel Sancho continúa en la cárcel tailandesa de Koh Samui, prisión en la que ha recibido ya hasta en dos ocasiones la visita de su madre. Silvia Bronchalo era quien rota contaba frente a las cámaras cómo había visto a su hijo, instante en el que reconocía que nadie te prepara en la vida para algo así. El chef está acusado de pena de muerte por el asesinato de Edwin Arrieta, a quien habría degollado según la primera autopsia, resultados que te hemos detallado en SEMANA. Un aluvión de información tras el que la familia del cirujano colombiano no ha dejado de pedir justicia, compartiendo mensajes de seguidores anónimos y amigos de Edwin en una red social gestionada por el entorno de Arrieta.

La familia de Edwin Arrieta pide a Daniel Sancho la pena máxima

Un perfil creado por la familia desde hace días postea comentarios que recibe en su cuenta, mensajes en los que la gente no solo lamenta el terrible final de Edwin Arrieta, sino donde también se llega a pedir que se acabe con la vida de Daniel Sancho. Aunque ellos de viva voz se han limitado a pedir que el hijo de Rodolfo Sancho cumpla su condena en Tailandia y que ya jamás abandone su celda, ahora los deseos irían mucho más allá. "No lo conocí, pero siento mucha rabia, que ese degenerado de Daniel Sancho haya matado al doctor Edwin Arrieta. No tenía ningún derecho de matarlo, sea por lo que sea no tenía por qué matarlo el asesino ese. Deseo tanto que lo maten, pero que primero pague unos meses en la cárcel y que allá los mismos presos lo maltraten y lo apuñalen, para que primero sufra, así como hizo con el doctor", dice un usuario de la red, comentario que la familia de Edwin ha reposteado. Si bien no han revelado que piensen como él, sí que han ejercido de altavoz de mensajes de este estilo.

Edwin Arrieta falleció el pasado 2 de agosto, muerte tras la que fue descuartizado en una cabaña y cuyo crimen el propio Daniel ha confesado. A pesar de que mucho se ha hablado acerca de su posible traslado a España, lo cierto es que son muchos los que esperan que eso no suceda. Confían en que el chef continúe con las precarias condiciones que tiene en la cárcel y que sea encarcelado en la 'Bangkok Hilton', donde podría llevar grilletes en sus piernas durante varios meses y donde los presos están hacinados. De hecho, a pesar de tener un aforo de 3.000 personas, ya habría en su interior más de 8.000, cifra que deja ver el poco espacio con el que cuentan. Un punto de vista que no solo defiende la familia de Edwin, sino también otros usuarios de la Red. "El crimen atroz que cometió este individuo debe pagarse dónde fue cometido. El Gobierno tailandés no va a permitir que a quien se le ocurra ir y cometer crímenes se va a ir a cumplir la condena a otro país", escribe otro.

Otro perfil al que los seres queridos de Edwin Arrieta han dado pábulo es otro en el que se refieren a Daniel Sancho como un "carnicero", haciendo así alusión al desmembramiento que hizo con el cuerpo del doctor tras acabar con su vida. "Pena de muerte para el carnicero que segó la vida del Dr. Edwin Arrieta. Eso no tiene justificación", dice otro mensaje.