Los lectores opinan sobre el libro de Ana Obregón y Aless Lequio

La nueva maternidad de Ana Obregón, que adelantó en exclusiva SEMANA, sigue dando de qué hablar y más aún después de que ella misma contara que la pequeña es su nieta, hija del fallecido Aless Lequio. Al mismo tiempo, este 19 de abril, se publicaba 'El chico de las musarañas', el libro que el joven comenzó a escribir y que la actriz terminó. En sus páginas, hemos podido descubrir nuevos y desconocidos detalles de la vida de ambos. La obra literaria ha ocupado numerosas horas de televisión y ha acaparado titulares en diversos medios, tanto generalistas como del corazón. Pero, ¿cuál ha sido la opinión de los lectores?

El libro de Aless Lequio y Ana Obregón ha causado un gran revuelo en el foco mediático, pues narra cómo afrontaron madre e hijo toda la enfermedad de este último, así como sus deseos póstumos. Echando un vistazo por los comentarios que han dejado algunos de los lectores de la obra en Amazon podemos descubrir que ha conseguido emocionarlos. En concreto, son muchos los que crees que las páginas son muy emocionantes y que cumplen con una gran función: recaudar fondos para la investigación contra el cáncer.

"Desde la primera página que entras en un océano de emociones que te erizan la piel, y he llorado, he reído, pero sobre todo he empatizado hasta el infinito con la historia y con las personas que conforman este relato tan especial y emotivo", "Te atrapa, no puedes parar de leer, tanto sufrimiento de madre, tanto amor. La alegría y entereza de Aless es arrolladora.Debía ser eterno pero no tan pronto", "¡Qué bonito libro Ana! Está lleno de Amor. Que duro es todo lo que has pasado, lo que habéis pasado. Gracias por compartir conmigo parte de vuestra vida a través de este libro", son solo algunos de los comentarios más destacados.

De la misma forma, los lectores han hecho hincapié en que leer el libro es un auténtico viaje que les ha despertado muchos sentimientos: desde la tristeza, pasando por la rabia, hasta lágrimas de risa. La gran mayoría han empatizado con Ana Obregón y no dudan en desearle que en esta nueva etapa sea feliz. Además, le piden que en unos años escriba un segundo libro narrando cómo ha resurgido gracias a su nieta, Ana Sandra.

Los lectores se ponen en la piel de Ana Obregón

"Te quiero decir que yo en tu lugar y situación hubiese hecho lo mismo", "Se me pone la piel de gallina sabiendo cuál fue el fatal desenlace", "Gracias Ana por tu magia, lucha y corazón...", "Sentimiento, experiencia, sabiduría , aprendizaje. No paro de leerlo. Muy bien escrito y muy bien transmitido. Enhorabuena a los dos", se puede seguir leyendo en los comentarios. De la misma forma, también hay algún que otro comentario negativo, aunque estos en pequeña proporción. Entre ellos, encontramos los que esperaban que Aless Lequio hubiese escrito toda la obra y aquellos que consideran que no se debería haber publicado nunca. "Es un reportaje de por y para Ana. Desde que se sabe que Aless sólo escribió 20 paginas no me puedes vender este libro como suyo lo siento. No todo vale", "Como crítica, se podría argumentar que el libro tiene un enfoque sesgado y no presenta una visión equilibrada del tema, lo que podría limitar la comprensión completa de la cuestión", se puede leer.