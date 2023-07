Los insultos que Diego 'El Cigala' hacía presuntamente a su exmujer: "Desgraciada, cómete mi mierda"

Diego 'El Cigala' fue detenido en junio del año 2021 por un presunto delito de violencia de género a la madre de sus hijos. Fue puesto en libertad al no apreciarse riesgo de fuga, siendo ahora cuando se ha descubierto que finalmente será juzgado por la acusación de maltrato habitual y vejaciones continuadas hacia la que era su pareja. Esta semana el Juzgado de violencia sobre la mujer de Jerez de la Frontera (Cádiz) ha anunciado que hay indicios de criminalidad suficientes para llevarle a juicio y que, además, se alarga el tiempo de la orden de alejamiento que pesa sobre él para que no se acerque a su ex.

Ahora Diego 'El Cigala' se enfrenta a un problema legal, ya que próximamente será juzgado por tres presuntos delitos contra la madre de su hijo. El titular del juzgado considera que hay varios indicios racionales de "maltrato habitual, vejaciones continuadas y maltrato agravado que se habría cometido en su domicilio" y la Fiscalía está convencida de que en su relato "no hay fisuras". Estas afirmaciones dejan ver las complicadas circunstancias de Diego 'El Cigala', sobre quien además se han aportado fotografías y conversaciones de WhatsApp que podrían no dejarle en buen lugar.

"De las diligencias practicadas ha quedado indiciariamente acreditado que, durante su relación, Ramón Jiménez Salazar -El Cigala- se dirigía a su pareja con expresiones como 'puta, desgraciada, cómete mis mierdas, me cago en tus muertos', en el domicilio familiar y en presencia de sus hijos menores de edad", dicen en el auto al que ha tenido acceso ABC. En él se explica que Diego 'El Cigala' habría asfixiado económicamente a su pareja con el fin de tenerla a su lado, lo cual él niega. "Con la finalidad de someter la voluntad de su pareja, el acusado la asfixiaba económicamente, privándole del sustento económico para ella y para sus hijos", cuentan.

La versión de Diego 'El Cigala'

El artista, por su parte, ha recurrido el auto ante la Audiencia Provincial de Cádiz y ha declarado ante un equipo forense. "Yo sufría maltrato psicológico. Cuando llegaba de un viaje quería un buen recibimiento, pero ella solo me hacía reproches. Decía que no la llamaba y me amenazaba con destruir mi carrera", dice el cantante. Un examen al que fue sometido porque la jueza lo requirió y que ha sido valorado por tres personas. Un trabajador social de la Unidad de Valoración Integral de Violencia de Género de la Junta de Andalucía, un médico forense y un psicólogo han sido quienes debían concluir si Diego 'El Cigala' era o no un maltratador, pero ¿cuál ha sido su conclusión? Han calibrado que "existe un grado de peligrosidad y que hay riesgo de reincidencia", además de valorar detalles como si sufre o no un trastorno de personalidad o problemas de adicciones.

En el citado auto se detallan declaraciones de la denunciante y se cuenta que tras descubrirse que le había sido él infiel a ella, ella se lo recriminó. La respuesta de 'El Cigala' habría sido propinar golpes y patadas a su esposa, lo cual él niega por completo.