Sofía Suescun insultó a la policía cuando le pidieron el DNI y no lo llevaba: "Soy famosa", gritaba. Kiko Jiménez la defendió, pero la policía tiene otra versión

Kiko Jiménez no levanta cabeza desde que se conociese que fue detenido en Marbella por la policía, acusado de un delito de desacato a la autoridad. Él justifica su acción al considerar que su novia, Sofía Suescun estaba siendo víctima de “abuso de la autoridad”, por lo que decidió grabar la acción con so móvil. Tras las repetidas peticiones de los agentes de que cesara en su empeño de grabarles, algo que está prohibido, finalmente no encontraron otra opción que proceder a su arresto y dejarle en el calabozo durante una noche para que recapacitara.