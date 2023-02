Los hijos de Mario Vargas Llosa dan un golpe en la mesa: "No hay que tener miedo a Isabel Preysler"

La batalla campal en la que se ha convertido la ruptura de Isabel Preysler y Mario Vargas Llosa tiene muy cansada a la familia del escritor. Sus hijos, Álvaro, Morgana y Gonzalo, han reaccionado ya a los ataques de la filipina, quien ha acusado al hispanoperuano de haberse "reído" de su hija. No les ha gustado que la socialité haya filtrado la explosiva carta que su madre, Patricia Llosa, le escribió poco después de que se rompiera su matrimonio. Tampoco les ha hecho ninguna gracia que esta haya insinuado que su padre modificó su cuento 'Los vientos' para lanzar pullitas contra Tamara Falcó. La crispación es máxima. Y, tal y como ha podido saber SEMANA, consideran que las recientes declaraciones de Isabel han sido la gota que ha colmado el vaso. "No hay que tener miedo a Isabel Preysler", dicen.

Para entender el enfado de los hijos del escritor es preciso conocer qué ha dicho exactamente Isabel Preysler. "Tengo un límite, y ese límite son mis hijos. Hay un límite para todo y lo han traspasado. No voy a permitir que se metan con ninguno de mis hijos", ha explicado esta en 'Hola'. En el citado medio asegura no estar "ni resentida, ni molesta, ni enfadada", pero da un claro golpe en la mesa para frenar a Vargas Llosa. Isabel ha dicho 'basta' como mejor sabe hacerlo, a través de una exclusiva. En ella señala con el dedo a quien ha sido su pareja durante ocho años. "Mario añadió dos párrafos a su famoso cuento en enero. Cuando hablaba de las islas Marquesas se reía de ella (Tamara), una niña que solo ha sido cariñosa y amorosa con él", explica.

Las declaraciones de Isabel "han cabreado sobremanera" a los hijos de Vargas Llosa. Están que echan humo. Según personas del entorno íntimo del escritor, se preguntan: "¿Quién se cree que es? No le tenemos ningún miedo". Cuando se produjo la ruptura, el pasado mes de diciembre, creyeron que en cuestión de tiempo las aguas volverían a su cauce y que la historia de amor que tantos titulares ha copado en la prensa del corazón iban a quedar en el pasado, en un simple recuerdo. Sin embargo, en las últimas semanas han podido comprobar que no ha sido así. Isabel Preysler no se ha quedado quieta y ha movido ficha al ver al genio de las letras hablar públicamente de ella.

Sin duda alguna, "la jugada que los hijos no le perdonan" a Isabel Preysler es que diera a conocer la misiva que su madre, Patricia Llosa, le envío. En ella le pedía que no desvelara su relación con el escritor, ya que "lo ha hecho más veces” con otras mujeres. En su escrito, Patricia llega a confesarle a su ahora 'rival' algunas intimidades de su relación con Mario: “Aunque el matrimonio pueda parecer roto, lleva roto muchos años, porque él tiene como costumbre desaparecer un mes con una mujer”. Tal y como nos indican a esta revista, los hijos "están muy molestos con que haya Isabel haya filtrado la carta. Creían que esas cosas quedaban entre señoras".

"La indignación de la familia con Isabel es total", nos cuentan a SEMANA. Ahora, todo el clan Vargas Llosa se encuentra en París, donde en las próximas horas el autor de libros como 'La ciudad y los perros' o 'Los cachorros' ingresará en la Academia francesa este viernes, 9 de febrero. Desde la Ciudad de la Luz, Morgana, única hija del escritor, se ha pronunciado por primera vez sobre la guerra entre su padre y la 'reina de corazones'. Y no ha dudado en dejar caer que este lo está pasando mal. "A pesar de todas las cosas duras que están ocurriendo, también hay motivos para celebrar la vida", dice. A buen entendedor, pocas palabras bastan.

Lo cierto es que en las últimas horas, los hijos de Vargas Llosa, que durante años se han alejado del foco mediático, se han esforzado por relatar el periplo de su padre en la capital de Francia. Como si de una crónica se tratase, han ido contando, casi en tiempo real, los pasos que ha ido dando este en las horas previas a su ingreso en la Academia gala. Este jueves, Morgana compartía una foto de su progenitor durante "una breve visita al Pompidou antes de...". Un simple tuit que suena a declaración de intenciones. Deja claro que su padre sigue adelante con su vida. Tanto ella como sus hermanos, "siguen sin entender por qué Isabel Preysler ha metido a su padre en el foco de la noticia". No comprenden tampoco que esta haya contado que el literato modificó un párrafo de su conocido cuento para atacar a la marquesa de Griñón, cuando 'el párrafo de la discordia" sí estaba incluido en la versión original del escrito. Tan enfadados están que, según nos señalan a SEMANA, "si tienen que tomar cartas en el asunto, lo harán".