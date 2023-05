Los hermanos de Ana Obregón visitan a la actriz y cuentan cómo es la pequeña Ana Sandra

Han sido meses de muchas emociones para Ana Obregón y su entorno más cercano. El pasado 20 de marzo, la presentadora daba la bienvenida a su hija, Ana Sandra, que nació a través de gestación subrogada en un hospital de Miami. Una noticia sorprendente que acaparó todo el protagonismo y se convirtió un debate social y político. La intérprete ha dejado pasar las semanas para que se calmaran las aguas en España y para conocer y aclimatarse a la pequeña en la ciudad de Florida antes de decidir regresar a España. Un hecho que por fin se ha producido. Hace escasas horas aterrizaba en el aeropuerto de la capital con la niña en brazos y con muchas ganas de que la conocieran sus seres más queridos. Los primeros en hacerlo han sido sus hermanos, Celia, Amalia y Javier. El hermano de la presentadora salía de la urbanización de La Moraleja donde reside Ana Obregón visiblemente emocionado tras conocer a la pequeña. ¡No te pierdas el siguiente vídeo y dale al play!

Vídeo: Europa Press

El empresario salía de la casa de su hermano visiblemente emocionado después de poder ver por primera vez a la pequeña, Ana Sandra. Aunque pudo conocerla a través de videollamada cuando nació, no ha sido hasta ahora cuando ha podido tenerla en sus brazos, ya que la presentadora prefirió que no viajaran hasta Miami para poder disfrutar de su hija en solitario. Sin embargo, nada más aterrizar no ha tardado ni un minuto en avisarles para que se desplazaran hasta su casa y poder ver a la niña. Javier García Obregón asegura que la pequeña es "guapísima, impresionante" y que está "maravillosa, dormidita". Muy feliz tras haberla conocido, Javier abandonaba La Moraleja para hacer frente a su día de trabajo.

Las hermanas de Ana Obregón cuentan cómo se encuentra la actriz

Quienes tampoco han faltado a su cita con Ana Obregón han sido sus hermanas, Celia y Amalia. La actriz aseguró que tan solo ellas dos, además de Alessandro Lequio, conocían la llegada del nuevo miembro de la familia. Una decisión que tomó Ana para cumplir el legado de su hijo, Alex Lequio, fallecido en mayo de 2020. Hay que recordar que Ana Obregón es la madre legal de la pequeña pero también la abuela biológica. Las dos hermanas de la presentadora acudieron juntas a visitar a Ana Obregón y conocer a Ana Sandra. A su salida, se pronunciaron ante la prensa sobre esta primera visita y sobre lo ilusionada que está la intérprete con que su familia por fin pueda conocer a la recién nacida.

Vídeo: Europa Press

Las hermanas de Ana Obregón aseguran que la actriz y presentadora "está feliz, están las dos de cine. Ana está feliz, muy contenta y encantada de estar aquí ya con toda la familia. Ya somos abuelas por tercera vez y todo genial de verdad". Amalia se emociona al hablar de la pequeña, Ana Sandra, que ha supuesto una alegría para la familia en general pero para Ana Obregón en particular: "Súper mona de verdad. Unos mofletes ¡y súper buena!". Además, han confesado que ya están todos los papeles firmados legalmente: "Está todo perfecto, todo en orden".

Amalia y Celia han confirmado que a lo largo de estos días irán pasando más miembros de su familia por casa de Ana Obregón. Todos están deseando de conocer a la niña que le ha devuelto las ganas de vivir. También se espera la llegada de algunos de sus amigos más íntimos como Raúl Castillo. La pregunta del millón es: ¿al final se desplazará hasta La Moraleja Alessandro Lequio para conocer a su nieta biológica?