Los famosos se despiden de María Jiménez: los mensajes más emotivos

2 de 3

"Qué dolor más grande, hablé con ella no hace mucho estando de gira y la pregunte cómo estaba, me dijo "Muy bien ¿y tú mi gitano?" Me hizo llamarla por videollamada y cantarla, yo sabía que estaba muy malita ,pero nunca me dijo 'estoy mal'. No quería preocupar a nadie, jamás la escuché quejarse de nada. Era de las mujeres más fuertes y valientes que he conocido en mi vida y ya como artista qué decir, una grande, única, irrepetible y genial, ella era artista de artistas.

Cuántas camisas me he partido escuchándola cantar y qué buena era. La conocí siendo un niño en una Candelaria en Almonte y fue la primera persona que dijo, 'este Gitanillo va a dar mucho que hablar' y desde entonces vivimos muchos momentos maravillosos y otros duros también. Tita María ya estás con Dios y con tú amada hija, no me quiero imaginar la fiesta que se va a montar en el cielo, te amamos Tita María Jiménez, que Dios te tenga en su gloria, tú Verónica, tú Manuel y yo siempre te tendremos presente en nuestro corazón. Sabemos que no querrías vernos llorar pero no somos de piedra, así que déjanos llorarte tita y por favor no te enfades cariño mío", escribe Pitingo.