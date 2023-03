Silencio sepulcral ante las cámaras, pero una alta actividad en redes sociales. Esta llamativa actitud de Anabel Pantoja llama poderosamente la atención, pues desde que se conociera su ruptura con Yulen Pereira no ha roto su silencio para contar cómo se siente. Al menos públicamente. Ni una carta de despedida, ni un unfollow a su ex...de hecho, según ha podido comprobar esta revista, en la actualidad ambos se siguen en sus respectivas cuentas de Instagram. Es ahí precisamente donde hemos encontrado extraños movimientos de ambos que no son propios de una ruptura definitiva. Y es que en un vídeo recopilatorio que recientemente ha publicado Anabel para felicitar a todas las mujeres por el Día de la Mujer aparece su exnovio, vídeo al que, por cierto, el esgrimista ha reaccionado con un 'me gusta', un gesto que muy pocos entienden dadas las circunstancias. Y no, la imagen en la que se ve a Yulen no es cualquiera, sino la de un romántico beso de los dos cuando todavía eran pareja o la de un sexy baile entre ellos en un concierto. Lo cierto es que Anabel está en un momento en el que "no cierra la posibilidad a nada", tal y como aseguran personas de su entorno a SEMANA. "Igual decide volver con él de la noche a la mañana que no verlo nunca más; ella es así", nos señalan. En cualquier caso, "ella necesita un poco de tiempo para saber por dónde tirar".

A pesar de la vehemencia que siempre ha acompañado a Anabel Pantoja, la colaboradora de televisión e influencer esta vez se ha mostrado cauta. Ha tenido varias oportunidades de conceder sus primeras declaraciones, ya sea en la estación de Atocha de Madrid donde le esperaban varios periodistas, o a las puertas de la casa que compartía con Yulen, donde ha acudido 'Sálvame' para hablar con ella. Pero una vez más, Anabel ha dado un paso atrás y ha optado por no confesar cómo está su corazón. Ni siquiera para hablar de Melania Puntas, la influencer con la que Yulen le habría sido desleal, según se dijo el pasado domingo en 'Fiesta', programa en el que saltó la bomba de su ruptura. Ahora, además, se intercambian 'likes', detalle que deja ver que la tensión que aparentemente existe, quizás no lo sea tanto.

Queda claro que para Anabel y Yulen la distancia ha sido un problema, un escollo que no han podido superar. Un mes separados ha hecho mella en su relación, sin embargo, hay quien considera que podrían dar marcha atrás y reconciliarse. En definitiva, que lo sucedido no sea definitivo para su historia de amor, la cual comenzó en la aventura selvática de 'Supervivientes' hace casi nueve meses. Cinco días después de que se descubriera que Yulen había roto con ella, ninguno de los dos ha confirmado de viva voz que su relación sea parte del pasado. Los dos han seguido con su vida, eso sí, dando pistas de que no hay tan mal rollo como se ha dicho. ¿La prueba de esto? Que el contacto entre ellos siga en redes sociales, donde lejos de cortar de forma tajante, siguen estando pendiente del otro. "Anabel no es de llevarse mal con sus ex, esto está claro. En el caso de Yulen, no es una excepción. Pase lo que pase quiere que todo esté bien entre ellos", señalan a SEMANA.

La duda está sembrada en sus seguidores, pues ninguno reniega de lo que han vivido. La única que ha aparecido en escena para negar que haya tenido algo con Yulen es Melania, que emitía un comunicado en el que se pronunciaba, por primera vez, sobre su posible nexo o unión con el deportista. "Esta va a ser la primera vez que me voy a pronunciar al respecto del tema, que me habéis adjudicado. Yo nunca he tenido nada que ver con la separación de esta pareja, jamás he tenido NADA con Yulen Pereira", escribió.

Un día después, este jueves, tocaba el turno de Yulen, a quien le han preguntado acerca del tonteo que dicen que ha existido entre Anabel Pantoja y el fisio de Isabel Pantoja durante la gira americana cuando todavía eran pareja. Lejos de querer cargar contra ella, el deportista justificaba a su ex: "Son compañeros de trabajo. Tendrán que llevarse bien ¿no?". ¿Volverán a darse una segunda oportunidad? Solo hay que esperar. "Podríamos llevarnos una sorpresa", afirman desde el círculo de Anabel a SEMANA.