Los duros ataques a Tamara Falcó en su reaparición en las redes sociales

Tamara Falcó reaparecía hace unas horas cuando acudió a un concierto justo el día que se hacía público que Sophie et Voilà cancelaba su relación laboral con ella apenas dos meses antes de su boda con Íñigo Onieva. Ella ha demostrado normalidad.

De hecho, este miércoles cumplía con una sesión de fotos con una marca con la que colabora. Después de horas de trabajo, la marquesa de Griñón no ha dudado en compartir con sus seguidores algunas fotos de lo bien que lo ha pasado trabajando. Esta era su reaparición tras convertirse en noticia por un tema de lo más polémico. Y ha recibido infinidad de críticas. Todas relacionadas con lo ocurrido con su vestido de novia.

Muchos creen que la culpa de que no tenga diseñadoras que le confeccionen el vestido es de ella. Y se lo han hecho saber: "Todo lo que ganaste en 'MasterChef', lo estás perdiendo. Tu credibilidad está por los suelos", le declara una seguidora.

Algunos seguidores han sido especialmente duros con ella

Pero ahí no queda la cosa. Las críticas no han cesado: "El dinero no lo puede todo, más respeto a unas profesionales. No eres lo que demuestras", "Le regalan el vestido, le pagan por hacer publicidad y encima la niña quiere que la firma clone un modelo de Chanel. ¿No le da vergüenza? Qué caprichosa eres".

Las diseñadoras de Sophie et Voilà prefieren mantener al margen y aseguran que ya lo han dicho todo a través del comunicado. Aún así, reciben el apoyo de muchas personas que están a su favor. Eso se lo han dejado saber también a la colaboradora de 'El Hormiguero': "Tamara, quieres presumir de religiosa y te comportas como una chica prepotente, pero haciendo el papel de nena tontita y sacar dinero de todo. Sé humilde y vigila el daño que haces a estas diseñadoras, que seguro les ha costado mucho trabajo llegar a donde están. A tu edad tendrías que madurar y tu pareja, también".

¿Una nueva señal para que no se case?

Otros muchos creen que es una señal para que no se case. En un primer momento canceló su boda por la infidelidad de Íñigo Onieva. Tras perdonarlo, retomaron los planes de boda. Ahora muchos piensan que debería de cancelarla porque consideran que el hecho de que hayan cancelado a última hora el diseño de su vestido es otra señal: "No te cases, son señales", "La Virgen ya no te puede mandar más señales", "Las señales están enviadas".