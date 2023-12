Fran Rivera reabre su guerra contra Isabel Pantoja en apenas unas horas en 'De Viernes'. El torero vuelve a cargar con la tonadillera cuando recuerda la muerte de su madre: "Fue terrible. Le echo muchísimo, muchísimo de menos. Se murió sin que se hiciera justicia. Se ha demostrado que decía la verdad, que tiene las cosas. ¿Sabes el día que detuvieron a esta mujer (Isabel Pantoja) qué día era? Era el día del cumpleaños de mi madre. Hablando del karma... acojona", dice entre risas en el adelanto que ha hecho el programa. Pero, ¿qué ha llevado a Fran Rivera a sentarse de nuevo en un plató de televisión?

El hermano de Cayetano Rivera se vuelve a sentar en un programa que sabe que lo está petando en cuanto a audiencias para volver a hablar de un tema que ya ha tratado en otras ocasiones. Cuando parecía que se había decantado por dejar a un lado su guerra con Isabel Pantoja por todas las pertenencias de Paquirri que esta tiene en su casa y que se niega a devolver a Fran y Cayetano Rivera, impacta que quiera tratar este tema de nuevo. Y el motivo no es otro que recibir una gran cantidad de dinero por hablar. Y es que el torero podría necesitar dinero cuando las últimas informaciones sobre sus negocios responden a muchos años atrás. ¿A qué se dedica ahora el torero?

Fran Rivera no ha tenido mucha suerte con los negocios

Durante años estuvo dedicando su vida al toro, lo que le aportó grandes cantidades de dinero. Eso le llevó a hacer varias inversiones a lo largo de su vida, que nada tienen que ver con el mundo del toro, y que no funcionaron en su totalidad. En un momento dado optó por apostar por la recogida de chatarra durante un tiempo. Sin embargo, unos problemas con su socio le llevaron a tomar la decisión de no seguir adelante. Tiene una sociedad limitada llamada Menkaura, que se dedica al cultivo de cereales. Fran Rivera también ha optado por invertir en turismo con Recreo Museo S.L. a través de 'El Recreo de San Cayetano', la finca que explotó junto a su hermano para recibir a clientes que quisieran disfrutar de una gran experiencia en Ronda, que es donde se encuentra. Tiene capacidad para 10 personas y se alquilaba por 650-750 euros por noche. Sin embargo, ya no está disponible para que otros huéspedes habiten en ella. Es una casa rural por la que han pasado personajes como Lola Flores, Adrien Brody y el mismísimo Orson Wells, cuyas cenizas descansan ahí. Ahora el uso es privado.

También se atrevió a meter dinero en el mundo de la hostelería. Y es que fue uno de los que puso en marcha 'La lonja del Barranco', un mercado gourmet en Sevilla. Este mercado abrió sus puertas en 2014 y tiene una gran oferta gastronómica. Si embargo, Fran Rivera también tuvo problemas con este negocio, aunque consiguió ganas la batalla judicial a Sergio Ramos. Y es que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) desestimó el recurso de una sociedad del futbolista contra la adjudicación del mercado gourmet en Sevilla a otra unión de empresas entre cuyos socios estaba el torero.

El torero ha invertido también en el mundo de la hostelería

Sin embargo, ahora todo ha cambiado. SEMANA ha podido saber que actualmente el torero hace inversiones en empresas de grandes amigos. Pero esto es algo que hace más por amistad que por hacer negocios. Él mismo asegura en la entrevista de este viernes cuando le preguntan por la relación que hay con sus hermanos que considera familia a su mujer, Lourdes Montes, sus hijos y sus amigos. Unos amigos con los que no solo guarda amistad, también algunos negocios. Además, tiene un piso en pleno casco antiguo de Sevilla, donde precisamente vive con su familia, a apenas 200 metros cuadrados. Un dúplex que está justo situado frente al Rectorado de la Universidad de Sevilla y donde el metro cuadrado cuesta entre 4.000 y 6.000 euros.