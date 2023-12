Lorenzo, hijo de Concha García Campoy, escribe una emotiva carta de despedida a su padre tras su muerte

Lorenzo Díaz, el que fuera marido de Concha García Campoy, ha fallecido a los 79 años. El periodista y sociólogo ha partido este 12 de diciembre, aunque su entorno ha preferido no desvelar las causas de su muerte. Diez años después de que la mítica comunicadora nos dejara tras batallar contra una leucemia, su familia llora ahora a su marido, a quien han escrito una emotiva carta que ha hecho llorar a muchos. En concreto, Lorenzo, quien ha seguido los pasos de sus progenitores y actualmente trabaja en Mediaset. Cuatro imágenes de los dos no solo revelan la fantástica relación que tenían padre e hijo, sino también que Lorenzo Díaz padre terminó sus días en una silla de ruedas. Una durísima etapa en la que ha estado muy acompañado por los suyos, aquellos que no le han soltado la mano ni un instante.

La carta de Lorenzo Díaz García Campoy en la que se despide de su padre, recientemente fallecido

"Me parte en dos pensar en que nuestra escapada furtiva a Vallecas ayer fue el último trayecto juntos. Pero, quizás conscientes de lo que vendría más pronto que tarde, nunca ocultamos los te quiero, los abrazos y los besos. Me quedo tranquilo con eso y con cómo te has ido, sin hacer un maldito ruido, como siempre. Nos lo hemos pasado muy bien, querido padre. Nos hemos reído mucho. Nos hemos querido mucho. Me destroza esto, más de lo que imaginaba, pero de nuevo seré capaz de agarrarme a lo bueno, que es todo. Por ti y por tu ‘cebollona’, a la que le contaremos que tuvo un abuelo único", ha escrito el joven completamente destrozado. Y es que jamás imaginó que en menos de una década se quedaría huérfano y sin sus faros.

Esta misiva ha servido no solo para comunicar su muerte, sino también para conocer a fondo cómo era su relación tras la muerte de la matriarca. Cómo ambos habían conseguido forzar un vínculo del que Lorenzo ahora ha tenido que despedirse sin posibilidad de réplica. Compañeros como Sara Carbonero, Sonsoles Ónega, Christian Gálvez o Isabel Jiménez han lamentado su triste y repentino fallecimiento. Todos ellos aplauden el tributo que ha rendido a su padre, así como las imágenes que resumen las etapas que más huella han dejado en los dos, fotos que, por cierto, hablan por sí solas.

Lorenzo, que fue padre el pasado agosto, ha mencionado a su hija Manuela, quien ha tenido la oportunidad de conocer a su abuelo aunque solo sea en sus primeros meses de vida. Unas palabras que han emocionado a su esposa, Paloma de la Hoz, que no ha dejado de estar a su lado consciente de la crudeza de los momentos que vive.

Lorenzo, el marido de Concha García Campoy, obtuvo importantes premios en su vida

El padre de los hijos de Concha García Campoy ganó dos premios Ondas, tres Antenas de Oro e incluso un galardón por el mejor libro sobre comunicación. Ahora Onda Cero y su hijo confirman que cinco años después de retirarse de los medios ha fallecido.