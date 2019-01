Lorena Gómez: conoce a la nueva cuñada de Pilar Rubio y Sergio Ramos

La familia crece para Sergio Ramos y Pilar Rubio y no, no es que haya otro bebé en camino -que se sepa- sino que René, el hermano y representante del capitán del Real Madrid, ha vuelto a encontrar el amor. Separado desde hace más de dos años de la ex Miss España Vania Millán, el cuñado de la colaboradora de ‘El Hormiguero’ ha sido visto de lo más acaramelado junto a la cantante Lorena Gómez.

13 Catalana con raíces andaluzas Aunque sus padres son ambos andaluces, Lorena Gómez nació en Lérida y fue precisamente allí donde empezó a despuntar como artista. 12 Surgida de ‘Operación Triunfo’ Lorena participó en ‘Operación Triunfo 6’, donde además de una carrera musical ganó proyección nacional y una pareja estable. 11 Ganadora de su edición Lorena ganó el concurso a pesar de tener como jurado a un estricto Risto Mejide. 10 Pareja de su compañero Leo Segarra 9 Muy querida por el público Lorena ha participado en numerosos programas musicales, además de haber girado por toda la geografía nacional con cada uno de sus trabajos. 8 Triunfadora más allá de la música Además, tras ganar ‘OT’ a Lorena se le abrieron varias puertas fuera del mundo de la música, empezando a colaborar con diversas marcas y firmas. 7 Dos discos a sus espaldas Lorena tiene en el mercado solo dos discos pero ha sido gracias a los ‘singles’ que ha lanzado de manera individual como se ha mantenido en el mercado musical. 6 Muy bien considerada por sus compañeros Unos jovencísimos Lorena Gómez y Pablo López en 2009 5 Participante de ‘Tu Cara Me Suena’ El paso de Lorena por el programa dio un nuevo impulso a su popularidad, despertando los aplausos del jurado en cada una de sus actuaciones. 4 Finalista del programa de imitaciones La voz y el talento de la catalana hicieron que quedase finalista del concurso, solo por detrás de Blas Cantó y Rosa López. 3 Soltera desde marzo Lorena compartió su vida hasta el pasado marzo con el jugador del Betis Antonio Barragán. 2 Muy vinculada al formato que la lanzó a la fama En la pasada edición de ‘OT’, Lorena fue invitada para compartir con Alfred, Amaia y compañía sus experiencias como extriunfita. 1 René es un hombre divorciado René Ramos lleva separado de Vania Millán desde 2016 por lo que el romance entre el representante de Sergio Ramos y la artista ha llegado en un momento ideal para ambos.

