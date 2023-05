Loquillo habla de la "enfermedad grave" que padece: "Decidí no operarme"

Loquillo no suele hablar demasiado de las interioridades de su vida, pero esta vez ha roto su habitual discreción para hablar a corazón abierto de entrevista con Aimar Bretos en el programa 'Hora 25', de Cadena Ser. Allí ha repasado sus 40 años de trayectoria musical y una de sus últimas canciones, 'Voluntad de bien', que compuso poco después de que conociese la enfermedad que sufre. "Esta canción se hizo en un momento en el que a mí se me diagnosticó una enfermedad grave en el cuello. Me dieron la opción de operarme y yo dije que no. Le dije a mi compositor la situación: esto dura hasta lo que dure. Será otra de las canciones que va a girar en la gira de poetas... Para mí a nivel emocional es la más importante", ha explicado.

"Uno tiene que vivir esto con mucha dignidad", asegura Loquillo

Esa melodía de la que habla hace referencia al momento que atravesó tras saber que padece dicha dolencia. "Dejadme morir, dejadme vivir, dejadme brindar, dadme de beber", algo que para Loquillo "avanza lo que viene y está puesta ahí porque dice muchas cosas", reza la letra. El cantante asegura que se encuentra bien, pero de su situación . "De momento estoy bien, pero no hago planes por adelantado desde hace algunos años. En ese sentido, disfruto de la vida, intento hacer feliz a los demás y sobre todo amo la música porque es lo que me hace vivir y estar vivo. Espero que todo vaya por la buena senda y esto se resuelva", ha confesado. "Pero insisto. Uno tiene que vivir esto con mucha dignidad".

Asimismo, Loquillo ha recordado que su pareja, Susana Koska, lleva años luchando contra el cáncer de mama que le diagnosticaron en 2011. "Tengo un ejemplo en casa: una persona que lleva 12 años luchando contra el cáncer", ha recordado. "Yo nunca me he escondido porque si tengo que buscar un ejemplo de actitud, valentía, de enfrentarte a los elementos lo tengo en mi casa y eso da mucho coraje", ha añadido.

Así es como el cantante se dio cuenta de que algo iba mal: "Noté un bulto en el cuello"

El intérprete de temas como 'Cadillac solitario' o 'Rock and Roll Star' ha hablado en otras ocasiones de su enfermedad. "La parca se llevó a Rosita, luego a mi madre Adela que coincidió con el cáncer de mama que atrapó a Susana, mi compañera. UCI, boxes, el color de las batas de los sanitarios...; uno se hace a todo hasta que llega el día en que nada te sorprende y aprendes a convivir con la muerte. Por fin puedes mirarle a la cara sin ningún tipo de sentimiento de culpa ni de carga", dio a conoce en el año 2021. "Confinado en plena pandemia y suspendida la gira de El Último Clásico, descubrí que mi camisa no abrochaba. Lo bueno de una camisa a medida es que no engaña, creí a la primera que el encierro me había proporcionado unos kilos de más pero pronto noté un bulto en el cuello. No hacía falta buscar en los mapas, el protocolo se puso en marcha: analíticas y visitas a doctores llevaron a la conclusión de que se trataba de un bocio multinodular. Las pruebas determinarían la gravedad y no se descartaba dado el tamaño del bocio una operación de alto riesgo que pudiera amenazar las cuerdas vocales".