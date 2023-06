Lolita sorprende con un (espectacular) posado en bikini a sus 65 años

Que Lolita está estupenda es un hecho que parece incuestionable. A sus 65 años, la hija de la mítica hija de Lola Flores se mantiene en plena forma y luce una silueta envidiable. Prueba de ello es su último posado, donde deja evidencia del tipazo que tiene...

"65 y orgullosa de mi genética", dice la actriz y cantante

Ha sido la propia actriz la que ha compartido unas imágenes que no dejan lugar a la imaginación. Se trata de un selfie en el que aparece posando en ropa de baño en una habitación de su residencia. "He llegado a casa, me lo he probado y me queda bien", asegura desde su perfil de Instagram.

"Entre mi Miguel que me da caña con los ejercicios, mis nietos el trabajo mi cabeza y la dieta creo que dentro de una semana que me voy de vacaciones mientras estudio algo, que no puedo contar, me lo voy a poner, 65 y orgullosa sobre todo de mi genética. No necesito playa para hacer un posado de verano, aquí lo tenéis buena noche y buena semana", concluye.

Lolita Flores se mete en la piel de una veterana empleada de hotel en la serie 'Las invisibles'

Su instantánea, como era de esperar, ha provocado un sinfín de reacciones. "¡Única! ¡Siempre! ¡Brava!", le dice una emocionada Anne Igartiburu. India Martínez, por su parte, aplaude su gesto con una ristra de iconos de fuego... Otros rostros conocidos que se han sumado a los mensajes de felicitaciones por lo guapa que se ve son Josie, Lara Dibildos, su amiga Charo Vega o Maestro Joao, quien le ha lanzado palabras de cariño. "Pero Lolaaaaaaa!! Estas ESPECTACULAR!!!! Ole tu!!!! @lolitafoficial Te adoro!!!!", le dice.

Cabe recordar que Lolita afronta una etapa llena de nuevos proyectos. Su último trabajo es su papel de Espe en 'Las invisibles', la nueva serie de Héctor Lozano. En ella se mete en la piel de la líder de las camareras de piso de un hotel y la más veterana, tras 22 años, capaz de hacer 30 habitaciones en una jornada. La serie, que se estrenó el pasado 5 de junio, narra la vida de un grupo limpiadoras en un hotel de la Costa Brava. El reparto lo encabezan, además de Lolita Flores, Elena Irureta y María Pujalte. Se trata de una nueva producción con sello español de la plataforma de Paramount en España.