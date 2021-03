La cantante se ha emocionado al escuchar por primera vez unas declaraciones de ‘la faraona’ hablando sobre ella.

Este lunes, Lolita ha visitado ‘Un año de tu vida’, el programa que presenta Toñi Moreno en Canal Sur. Allí ha repasado su trayectoria personal y profesional, cargada de experiencias y de personas tan queridas como sus hijos o sus padres, Lola Flores y Antonio González, El Pescaílla, a quienes tiene muy presentes a pesar de llevar tiempo fallecidos.

Durante su visita al espacio de Canal Sur, la cantante y actriz ha tenido la oportunidad de escuchar unas declaraciones que hizo su madre durante una entrevista con Tico Medina, tres décadas atrás. En esa charla, la fararona decía que su hija «era madrera u padrera de verdad. Ella por mí siente predilección. Ella dice que soy su amiga, que soy su amante, que soy su novio, que soy su hermana, que soy su hija. Que yo soy todo para ella. Y yo vivo también para ella».

«Ella fue mi referente y fue mi amiga», reconoce Lolita

«Sé que la hago feliz a ella y hago todo lo posible por verla feliz estando siempre cuando ella me necesita a su lado«, añadía. «Estire de donde estire y se enfade quien se enfade yo dejo todo, incluso a mis dos hijos, a los que quiero tanto como a ella. Los puedo dejar en un momento dado por estar al lado de ella. Porque sé que mis hijos no se enfadan y en cambio a ella le dolerían».

Emocionada hasta las lágrimas, Lolita reconocía sentirse conmovida. «Vaya tela. Yo esto no lo había oído. Esto no lo había escuchado yo nunca», admitía. «Ella fue mi referente y fue mi amiga y por eso tuve el privilegio de conocerla tanto. La conocía muchísimo porque he trabajado mucho con ella, porque hemos hablado mucho, porque hemos peleado mucho… he dormido con ella y nos hemos reído reído muchísimo».

«A mi madre le contaba absolutamente todo. Mi padre se entregaba de todo porque se lo contaba todo», destacaba la artista. «Sabía que me quería, pero después de 26 años que ya no lleva aquí me emociona escucharla decir eso. La echo de menos más que nunca. Si ella hubiera visto todo lo que he conseguido, un Goya o premios de teatro…».

Al hablar de su madre, Lolita desvelaba que conoce «toda su verdad». Su progentitora solía decir que «en la vida se puede contar casi todo. Pero siempre el «casi» hay que guardárselo». Si ahora tuviera la posibilidad de un cara a cara con ella, «tendríamos una conversación de dos amigas con vivencias muy parecidas».

Otro momento muy emotivo de su paso por el programa de Toñi Moreno ha tenido lugar cuando ha escuchado un bonito mensaje de su hija, Elena Furiase. Entonces ha destacado que sus hijos «son lo mejor de mi vida». Por ellos ha hecho cosas tan inusuales como cuidar al padre de sus hijos después de un problema de salud. «A mi exmarido, Guillermo Furiase, le dio un ictus hace ya 4 o 5 años. Me lo llevé a mi casa porque yo vivía con mi estaba casada con mi último marido, con Pablo Durán, que se portó chapó porque me dijo: por supuesto te lo traes. Me llevé a Guillermo para mi casa. Vino pata dos meses y se quedó tres años», contaba.

«Vivía con dos maridos y a ninguno envenené. Los dos están sanos y salvos y de los dos me he divorciado», bromeaba. «Lo hice por mis hijos. A Guillermo no lo podía abandonar. Me ha dado años muy grandes de felicidad. Es carne de mi carne. Es mi amigo. A veces no lo soporto, pero ayer estuvo en mi casa comiendo cocido en mi casa. De vez en cuando nos juntamos en casa».

Lolita habla de Isabel Pantoja: «Es simpatiquísima»

Durante su entrevista en ‘Un año de tu vida’, de Canal Sur, también ha habido momentos divertidos. Lolita ha contado la reacción que tuvo Isabel Pantoja años atrás, en El Rocío. Entonces salía con el presentador Juan y Medio y, tras una discusión, «estaba llorando». Entonces, la tonadillera no dudó en «satra de balcón en balcón por la fachada de la casa» en pijama para decirle: “Aquí no llora nadie porque estamos en El Rocío”. Charo Reina, invitada al plató, apuntaba: “La sacó de allí a empujones y nos fuimos todas al patio allí a hablar con ella”. Entonces, Lolita Flores hablaba de la cantante como una persona muy cercana: “Es sencilla, amiga, normal, simpatiquísima”.