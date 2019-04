¿De qué se ha operado Lolita Flores? La cantante desvela sus secretos de belleza a los 60 años

Lolita Flores ha recibido a su nieto con la mayor de las alegrías. Ser abuela es el papel de su vida, pero esta nueva condición conlleva un prototipo en el que ella no se siente cómoda: no todas las abuelas son mayores o no saben cuidarse para seguir siendo jóvenes, tanto por dentro como por fuera. La cantante, a sus 60 años, está contenta con su físico y es que su trabajo le ha costado mantenerse joven. Pero, ¿ha hecho trampas?

El secreto de la belleza de Lolita Flores

Lolita Flores ha sabido resistirse al inevitable paso del tiempo y a los estragos que éste causa en el rostro de cualquier mortal. Eso sí, su secreto de belleza no está en las técnicas quirúrgicas que prometen la eterna juventud y la belleza inmortal, sino en otros tratamientos que no supongan un riesgo para su salud o, por lo menos, que no conlleve anestesia y el paso por un quirófano, algo que le aterra.

¿De qué se ha operado Lolita Flores?

En cuestiones de estética, de nada. Lolita Flores asegura que “no soy muy amiga de los quirófanos” y que, por el momento, no ha sentido la necesidad de entrar a uno por gusto. Ella entiende que el quirófano es la última opción y más si se puede evitar con tratamientos estéticos que consigan el mismo resultado, aunque sea más lento y menos tangible.

¿Un lifting? Ella tiene un ‘plan B’

Lolita Flores asegura que jamás se ha sometido a un lifting. En su lugar confía en la ciencia cosmética y entiende que el éxito de las cremas y demás tratamientos estéticos está, sobre todo, en la “constancia e implicación”. Es decir, no por echarte crema de vez en cuando tendrás resultados comparables con la constancia diaria durante años.

Reconoce que se cuida mucho

“Yo soy artista, madre, abuela, hermana, tía y sobrina, pero siempre saco tiempo para cuidarme, pero sí, es verdad que me cuido”, confiesa Lolita Flores, que a sus 60 años puede presumir de tener una piel excelente, aunque pueda tener alguna arruga propia de la edad.

El secreto de su rutina diaria

“Llegue a la hora que llegue a mi casa, es muy importante desmaquillarme, ponerme el tónico, el suero, el elixir, la crema de día, la crema de noche y, sobre todo, limpiarme la cara a conciencia. Sobre todo, para nosotros, los artistas, que estamos todo el día con los focos, que te abren el poro y toda la porquería que llevas en la cara te lo mete para dentro”, confiesa.

Eso sí, habla de “cuidados especiales”

Ahora bien, no todo está en las cremas y tónicos, sino que en ocasiones confiesa que confía su belleza y el cuidado de la piel en tratamientos estéticos en clínicas especializadas: “Hay que llevar unos cuidados especiales, porque si no yo no estaría así”.

Sea como sea, el resultado le sienta muy bien