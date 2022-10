Lolita Flores no levanta cabeza en cuestiones de salud, pues lleva ya muchos meses encadenando baches y sustos que le tienen desesperada. Al menos, ella nunca pierde la sonrisa, aunque a veces suponga un esfuerzo encontrar el lado positivo a tanto imprevisto. Los últimos reveses que la salud le propina le han obligado a permanecer una semana encerrada en casa guardando reposo y no solo por un motivo, sino por dos que se han sumado para minarle la moral. A la artista se le ha juntado un nuevo positivo en covid con la fractura de dedo que le obliga a echar el freno y permanecer aislada en casa alejada de sus seres queridos para no propagar el virus.

Y más ahora que hay un nuevo miembro en la familia, con la llegada de su segunda nieta, la pequeña Nala, que su hija Elena Furiase le ha dado. Sin duda, el mejor papel que Lolita Flores ha tenido que interpretar en su vida es el de abuela, como ella misma ha declarado en diversas ocasiones, pues siente auténtica debilidad por ellos. Sin embargo, ahora le ha tocado estar alejada de ellos durante unos días y preocuparse por su propia recuperación. El coronavirus le obliga a guardar reposo, como así ha confesado ahora después de haberse guardado en secreto el motivo de su desaparición pública de estos días.

“Después de un covid, que he pasado ocho días en cama, y mi dedo roto, ya estoy mejor y me voy con Enrique Torres a comer un cocido. Que me aproveche, buen domingo”, dice con su característico sentido del humor, ahora que ya puede regresar a la rutina y a disfrutar de planes con familia y, por supuesto, con familia, pues a sus nietos ha sido de los primeros a los que ha ido a ver nada más estar segura de que estaba recuperada.

Como decíamos, Lolita Flores ha preferido guardarse como secreto que había dado positivo en coronavirus y estaba en cama sufriendo los síntomas para no preocupar a sus seguidores. Sin embargo, ahora que ya está recuperada ha hablado del calvario que ha pasado, pero que pronto se olvidará pues ha tenido los mejores planes. Estos días no ha dado pistas de lo que le sucedía, aunque sí había publicado cosillas en sus redes sociales, como el mensaje que dejó para su sobrina, Alba Flores, con motivo de su 36 cumpleaños: “Orgullosa de ti, de tu esfuerzo por ser lo que eres, una gran actriz… una artista”. Nada hacía indicar que se encontraba mal de salud.