Lolita Flores, obligada a suspender su función de teatro por motivos de salud

El Teatro Español de Madrid ha tenido que suspender la función 'Poncia' de Lolita Flores debido a una indisposición de la actriz. Así lo comunicaba poco antes de las 19 horas cuando la actriz y cantante debía subirse a las tablas. No han entrado en más detalles de lo que le ha pasado y la principal protagonista tampoco se ha pronunciado por el momento.

Todo parece indicar que Lolita se encuentra bien y solo tiene un pequeño contratiempo de salud. Según han informado en el programa 'Fiesta' estaría atravesando un proceso gripal que le ha impedido salir al escenario. Parece que ha intentado hasta el último momento representar la obra de teatro, pero finalmente no ha podido ser. En el mismo espacio no descartaban que el domingo, 19 de noviembre, pudiera retomar la función y reencontrarse con su público. Desde el pasado 3 de diciembre, la artista protagoniza esta obra dirigida por Luis Luque y escrita a partir del personaje de Poncia de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

El debut de Lolita Flores en el teatro Español con 'Poncia': "Tengo muchos nervios"

El pasado 3 de noviembre, la artista se subió a uno de los teatro de referencia de la capital. "Deciros que tengo muchos nervios que es mi primera vez en la sala grande de El Español. Dedicarme a esto me gusta y subir a un escenario me sigue dando el mismo respeto que cuando empecé. Sé que no me vais a fallar y que os daré a Lolita, en este caso a Poncia, en cuerpo y alma. Vamos que nos vamos", afirmaba en redes ante este nuevo reto profesional.

La artista también indicaba en una entrevista en la revista 'Teatros' que afrontaba este proyecto con mucha ilusión. "Cuando yo piso un escenario voy a entregar mi corazón. Me dejo fluir por lo que estoy diciendo y por lo que estoy sintiendo y para una actriz tener un texto como este y tener un marco como el Español o como muchos de los teatros que voy a visitar a lo largo de toda esta gira... El Teatro Español siempre ha sido un referente. ¡Y ya estoy aquí!". Además, reconocía que está feliz con esta oportunidad: "¡Tengo 65 años y quién me iba a decir a mí que a mi edad iba a pisar este teatro con este texto!".

Estas últimas semanas se ha mostrado emocionada de la acogida que está teniendo la obra y del calor que le ofrece su público. "Lloro por vuestros aplausos por lo que escribís de mí, lloro por lo que ha escrito Elena Furiase, lloro por estar en el Teatro Español", afirmaba recientemente.