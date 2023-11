Lolita Flores, molesta con los bulos, aclara cómo se encuentra de salud

Lolita Flores sufre una traqueítis aguda lo que le ha impedido subirse a las tablas y se ha visto obligada a suspender la función de teatro 'Poncia' . Se encuentra bien, recuperándose de este contratiempo de salud que le ha provocado una afonía. Además, se ha mostrado molesta por los bulos que han circulado a través de las redes sociales.

La artista ha reconocido que en las últimas horas había recibido muchas llamadas de amigos preocupados por ciertas informaciones que habían visto en Tik Tok. Instaba a que se eliminarse cuanto antes estos bulos. "Han puesto algo sobre mí como si me estuviera muriendo o tuviera algo malo. Que lo quiten inmediatamente o que se atengan a las consecuencias. Basta ya de decir mentiras". Ha reconocido que tiene una traqueitis aguda, se trata de una inflamación transitoria de la tráquea y lo bronquios, que le ha producido una afonía. Lolita ha subrayado que este ha sido el único motivo por el que ha tenido que suspender la obra de teatro 'Poncia'.

Lolita Flores se muestra molesta con los bulos que han circulado sobre su estado de salud

La hija de la inolvidable Lola Flores subrayaba que está sana. "Fuerte de cabeza y corazón". Añadía que este percance de salud ha sido consecuencia de los cambios de tiempo. "No tengo nada en el estómago. No estoy en ningún hospital". Insistía en que si no eliminaban las informaciones falsas sobre su estado emprendería acciones legales por "injurias y falsedad y por atentar contra mi imagen y mi salud. Ahí lo dejo". Ha concluido el mensaje agradeciendo las muestras de cariño recibidas por parte de sus amigos y advertía: "Aún queda Lolita para rato".

Incluso ha compartido una imagen del parte médico. "No tengo porque ponerlo, pero aquí está mi diagnóstico". El martes, 21 de noviembre, volverá a estar al pie del cañón. La actriz se subirá de nuevo a las tablas para representar esta obra dirigida por Luis Luque y escrita a partir del personaje de Poncia de La casa de Bernarda Alba de Federico García Lorca.

Lolita debutó el pasado 3 de noviembre en uno de los teatro referencia de la capital, El Español, algo que le hacía especial ilusión. "Deciros que tengo muchos nervios que es mi primera vez en la sala grande de El Español. Dedicarme a esto me gusta y subir a un escenario me sigue dando el mismo respeto que cuando empecé", afirmaba. La obra está teniendo una excelente acogida, algo que ha celebrado con su público. "Lloro por vuestros aplausos por lo que escribís de mí, lloro por lo que ha escrito Elena Furiase, lloro por estar en el Teatro Español", aseguraba.