El insólito detalle de la infancia de Lolita y Pepa Flores: "Me venía a recoger al colegio"

Lolita Flores ha vuelto a televisión por todo lo alto. Se ha convertido en la gran estrella de 'El Musical de tu vida', el nuevo programa de Telecinco presentado por Carlos Sobera. La artista ha sido la segunda invitada del formato inédito tras su estreno, de la mano de Ana Obregón, donde ha podido presenciar los momentos más importantes de su vida reconvertidos en musical. Uno de ellos tenía como protagonista a Pepa Flores. La hija de Lolita Flores y el Pescailla ha desvelado un dato poco conocido sobre su infancia que la vincula con la inolvidable Marisol.

Lolita Flores: "Ella vivía en el quinto, nosotros en el tercero izquierda. Llegaba del colegio, dejaba la cartera y me subía a verla"

A Lolita le ha costado recordar este momentazo de su infancia. No entendía bien por qué Carlos Sobera hacía tanta referencia a la casa familiar en la calle María de Molina, en el exclusivo barrio madrileño de Salamanca. "¿No recuerdas a alguna amiga de esa etapa?", le insistía el presentador. Finalmente, la madrileña de 65 años ha entendido de por dónde iban las pesquisas. "Sí, claro, Marisol, bueno, a Pepa Flores", ha dicho finalmente.

"Ella vivía en el quinto, nosotros en el tercero izquierda. Yo llegaba del colegio, dejaba la cartera y corriendo me subía a verla, porque era auténtica adoración la que sentía por ella", ha empezado a recordar Lolita. Pepa Flores y ella eran vecinas cuando la actriz ya era un ídolo de masas por su personaje de Marisol. No es lo único que une a las dos mujeres, como ha relatado Lolita divertida: "Nos llamaos igual, pero alrevés. Ella es Pepa Flores González y yo Dolores González Flores", ha explicado divertida.

"Pepa me recogía del colegio y me llevaba a merendar"

Corría el año 1968 y Pepa Flores tenia 20 años, mientras que Lolita apenas 10. "Cuando yo no subía, ella me llamaba para que fuera. También me llevó a ver una película. Estaba rodando con Antonio Bailarín y estuve en el plató con ella", ha contado. Pepa le fue a buscar al colegio varias veces, aunque, como ha explicado la artista, no se bajaba del coche por el revuelo que se hubiera formado si la gente se percataba de su su presencia. "Me llevaba a merendar a los Nuevos Ministerios, a un parque que había ahí", ha explicado Lolita.

Carlos Sobera ha querido saber si todavía mantienen relación, entendiendo que Pepa se retiró de la vida pública hace tiempo y se refugió en su Málaga querida, alejada de los flashes y el público al que tanto entregó. "Esa amistad ha perdurado en el tiempo, pero no la molesto. Ella dejó esta vida y yo no quiero molestar. De vez en cuando me encuentro a su hija María y le pregunto sobre su madre o le mando audios para que sepa", ha confesado. Con María Estéve, en cambio, sí mantienen un contacto estrecho y sostenido. De hecho, la actriz ha querido estar presente en esta cita televisiva de su amiga y ha mandado un vídeo en el que se disculpaba por no poder estar ahí, al tiempo que manifestaba: "Tu familia y la mía siempre estarán unidas".