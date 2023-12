Los cariñosos mensajes de Lolita Flores y Elena Furiase por el 30 cumpleaños de Guillermo Furiase

Guillermo Furiase, el hijo pequeño de Lolita Flores y el argentino Guillermo Furiase, es uno de los grandes desconocidos de la familia flores. El joven ha heredado el talento del prolífico clan de artistas. Toca la guitarra y canta desde niño demostrando que las habilidades pasan de generación en generación y su voz recuerda a la de su tío, Antonio Flores. Este 2 de diciembre, el músico y compositor celebra su 30 cumpleaños. Una señalada fecha en el calendario en la que ha recibido sendos mensajes de su madre y hermana, Lolita Flores y Elena Furiase.

"Felicidades mi vida. 30 años siendo un hombre de bien. Un grandísimo músico y un hijo maravilloso @guillefuri. Te quiero con toda mi alma. Que cumplas muchos y yo, tu madre, los vea. Sé feliz vida mía", han sido las palabras que ha dedicado Lolita Flores a su hijo pequeño. Mientras que su hermana, Elena Furiase, también se pronunciaba y le recordaba lo importante que en su vida. "Esta foto es de cuando vivíamos juntos, algo que echo tanto de menos (a veces). Tú sales haciendo el idiota (como siempre) y yo monísima, pero es de mis fotos favoritas de la vida! Como tú, mi favorito siempre. Te quiero".

Guillermo Furiase: el desconocido hijo de Lolita Flores que busca triunfar en el mundo de la música

El joven pisó por primera vez un plató de televisión el año pasado y todo fue para sorprender a su madre. Acudió al programa 'Déjate querer' de Telecinco donde reconoció que siente adoración por su progenitora. "Si caigo bien a alguien siempre ha sido gracias a ti. Soy tu mayor fan como persona, artista, madre. Gracias por cogerme el teléfono a cualquier hora. Quiero que sepas que eres muy importante en mi vida". Lolita no podía reprimir las lágrimas mientras su hijo le subrayaba que siempre estaría a su lado y que la quiere con locura.

El joven es uno de los grandes conocidos del mediático clan. Ha crecido rodeado de artista y fue Antonio Carmona quien le enseñó a realizar sus primero acordes con una guitarra. Le gusta el flamenco, pero lo que le apasiona es el rock. "Mi primo me enseñó a Jimi Hendrix y me explotó la cabeza”, afirmaba durante una entrevista en RNE. En su música destacan las influencias funk y pop. "Algunos dicen también que de flamenco en la voz aunque yo no lo noto".

Son muchos los que recuerdan a su tío nada más verle. Así lo ha expuesto Lolita en distintas ocasiones: "Me recuerda muchas veces a mi hermano sobre todo en su forma de ser". Mientras que él reconoce que los "genes están ahí" y le hace sentir muy "orgulloso" porque sabe que era "una persona fantástica".