Lolita Flores recibe un duro revés: muere un gran amigo

Lolita Flores estaba viviendo una de las etapas más especiales de su vida. Su faceta como abuela de Noah, hijo de Elena Furiase, le ha hecho muy feliz, y no para de compartir los bonitos momentos que vive junto al pequeño de la casa cuando los compromisos profesionales se lo permiten.

Leer más: El emotivo mensaje de Lolita Flores a su nieto que hace llorar a sus fans

Sin embargo, el nuevo año no ha empezado muy bien y ha recibido un duro golpe. Y es que un gran amigo, al que visitaba siempre que viajaba a Barcelona por trabajo, ha muerto. La actriz no ha dudado en compartir esta triste noticia con sus seguidores de Instagram con una dedicatoria de lo más bonita.

“Pensaba verte mañana como siempre que vengo a Barcelona, te has ido sin avisar, como tú eras, silencioso y observador, artista y amigo, yo sigo aquí a tu vera, mi alma no puede resistir a veces tantas ausencias, demasiadas para este 1,58 que mido, muchos silencios de gente que quiero muchos adiós sin despedida, ella te espera para darte las gracias que yo no te di mi amigo Manuel allí seguirás escribiendo, actuando y siendo el ser humano maravilloso que eres, no que fuiste que eres, te quiero, mañana Fedra será para ti sin duda”, ha escrito emocionada junto a una instantánea en la que aparece junto a él.

Lolita Flores continúa llevando su obra de teatro Fedra por toda España. Este misma semana le llevará a Barcelona, donde se encontraba allí con su gran amigo. Sin embargo, esta vez será diferente, ya que entre los espectadores no estará su amigo Manuel. Eso sí, ha asegurado que la función se la dedicará a él.

Ha compartido con sus seguidores que ha perdido a un gran amigo

Están siendo unos años muy buenos para la actriz, que no ha parado de trabajar. Es protagonista de la obra de teatro Fedra, que está siendo todo un éxito. Además, sigue disfrutando al máximo su labor como jurado del programa ‘Tu cara me suena’, que le ha permitido hacer grandes amigos.

“Un lujo compartir con vosotros estos programas, sois lo mejorcito que ha pasado por tu cara me suena gracias por hacerme reír tanto y emocionarme os quiero nos vemos pronto y Feliz año @jordicol.l @braysefe @lolaindigomusic@maria_villalon @_manusanchez_@carlos_baute @anabelalonso_of@corbachito @soraya82 @marta_torne@raulperez_76 @india_martinez_oficial@carloslatre @chenoa @angelllacer_oficial@fuentes_manel @silviabril , @gestmusic@antena3com y a @pabloalboran por su generosidad @joseirun_fotografia“, escribía junto a una instantánea donde jurado y concursantes aparecían todos juntos.

Feliz con el éxito de ‘Tu cara me suena’

Orgullosa del éxito de su obra de teatro, ‘Fedra’

Aunque los compromisos profesionales la obligan a pasar mucho tiempo fuera de casa, Lolita Flores siempre tiene hueco para disfrutar de sus planes favoritos. No hay nada que le haga más feliz que pasar tiempo en casa, para vivir momentos que la hacen muy feliz: leer en el salón de su casa.

Siempre hay tiempo para disfrutar de sus planes favoritos

Ratitos junto a su nieto Noah

Más contenido .....