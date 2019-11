Lolita Flores es ya toda una ‘influencer’. Con más de 383.000 seguidores en Instagram, la actriz no para de compartir todos los proyectos profesionales que tienen entre manos. Pero no solo eso, sino que Lolita también muestra los momentos que vive junto a su familia y su nieto Noah, y de vez en cuando sorprende a todos con sus fotos más inesperadas.

Es lo que ha hecho recientemente al compartir una imagen en la que aparece totalmente desnuda. Posando en el suelo sin nada de ropa, Lolita Flores se atrevió a hacerse esta sesión de fotos y ahora ha querido recordar una de las instantáneas. Como no podía ser de otra manera, la instantánea se ha convertido en viral y han sido muchos los seguidores que han comentado lo impresionante que está.

Entre los comentarios, muchos de rostros conocidos: «Belleza», escribía su gran amiga Mariola Orellana. «Cuánta belleza y cuánta fuerza en una foto, por favor… no se puede aguantar… 🙆‍♀️ IMPRESIONANTE…», le decía Natalia Sánchez. Y el que no podía faltar, el de su hija Elena Furiase, que no puede estar más orgullosa de su madre: «¡Qué bella mamá!».

A sus 61 años, Lolita puede presumir de una figura espectacular. Lo mostró este pasado verano cuando compartió numerosas instantáneas en bikini.