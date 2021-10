Lolita Flores confiesa el doloroso problema de salud que le ha bajado de los escenarios

Lolita Flores poco a poco comienza a retomar sus compromisos profesionales, aparcados por fuerza mayor al sufrir fuertes dolores que le obligaron a acudir a un hospital. Este lunes, la cantante ha vuelto a ocupar su silla en ‘El Hormiguero’, donde ahora trabaja en calidad de colaboradora, y donde ha hablado sobre sus problemas de salud que le han dejado en el banquillo durante los últimos días y por el que ha tenido incluso que aplazar funciones de teatro ante la imposibilidad de ponerse en pie y mantenerse activa durante más de varios minutos seguidos. Y es que la artista ha vuelto a sufrir unos dolores que recurrentemente llegan a su espalda para no dejarle levantar cabeza y hacerle los días especialmente complicados.

“Yo padezco de ciática y con todo el movimiento que he tenido, llevo mucho sin parar, fui a hacerme una resonancia y tengo un problema de lumbares que me coge el nervio ciático y me he tenido que poner esta fajita”, reconoce Lolita Flores tras unos días de desesperante dolor que, al parecer, con la medicación y la faja que le mantiene inmovilizada la zona han remitido en parte. Eso sí, la cantante reconoce que queda tiempo para poder despedirse de los dolores que le acompañan como fiel compañero de viaje. “Dentro de 10 o 15 días me volverán a mirar, he tenido que suspender tres bolos que me quedaban de teatro. Les mando un beso, lo siento mucho pero bueno, el año que viene Dios dirá”, se resigna la artista a sabiendas que lo primero es la salud, que es la que te permite disfrutar del resto de alegría que te da la vida.

Lolita Flores sabe qué le ha provocado esta vez los fuertes dolores de espalda que no le han dejado descansar en los últimos días. El estrés ha jugado un papel protagonista y las largas horas de coche y tren no han ayudado demasiado a mejorar su dolencia. Vea el vídeo en el que Lolita Flores explica sus dolores, cómo los lleva y qué le han recomendado los médicos para aliviar su ciática. También habla sobre la boda de su hija, Elena Furiase, así como de su luna de miel ahora que ya están de regreso en casa. Eso sí, hay un tema peliagudo en el que la cantante no está dispuesta a entrar a valorar y es que cuando el nombre de Isabel Pantoja entra en escena ella corta por lo sano, incluso cuando se trata de hablar de la muerte de su madre, Doña Ana, y el revuelo generado con la boda de Anabel Pantoja en La Graciosa. ¡Dale al play!