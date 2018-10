Este miércoles Norma Duval sorprendió a todos con una inesperada declaración. Con motivo del Día del Cuidador, la vedette amadrinó un homenaje a estas figuras tan importantes y a veces olvidadas, pero lo hizo lanzando un mensaje que tenía un claro destinatario: Augusto Algueró, hijo de Carmen Sevilla. Norma le suplicó que la permitiese visitarla en la residencia en la que vive porque no quería “despedirse de un ataúd”. “Quiero darle un abrazo y despedirme de ella, solo una vez, pero no delante de un ataúd”, dijo a los periodistas visiblemente emocionada.

Norma, muy unida Carmen Sevilla

La artista mantuvo siempre una estrechísima relación con la veterana actriz y se mostró muy dolida con la decisión de Augusto de no permitirle la entrada a nadie ajeno a la familia. Pues bien, si hay alguien que pudiera entender bien el sentimiento de Norma esa es Lolita. Lola Flores y Carmen Sevilla fueron íntimas amigas y ambas familias solían pasar mucho tiempo juntas antes de que el cáncer se llevara para siempre a Lola en 1995, de hecho, la mantilla que lució La Faraona una vez fue embalsamada en su ataúd era de la propia Carmen.

Lolita: “Menos su hijo, los demás sobramos”

Sin embargo, Lolita, lejos de posicionarse con Norma, ha roto una lanza a favor de Augusto Algueró hijo, al que asegura entender perfectamente. Agradable, divertida y servicial, Lolita tuerce el gesto cuando se le menciona a Carmen Sevilla en mitad de un acto promocional de Yacaré, la marca de zapatos de la que es imagen. “Yo lo único que te digo es que Carmen Sevilla está en unas circunstancias a nivel médico que el único que tiene la potestad de decidir es su hijo, así que yo creo que los demás sobramos. El que tiene que decir si se la puede visitar o no es él”, contesta Lolita a SEMANA visiblemente seria y continúa: “Carmen ha sido una estrella, una mujer bellísima y su hijo tiene todo el derecho del mundo a que la gente la recuerde como ha sido ella, no una mujer deteriorada porque el Alzheimer deteriora y me parece que está en todo su derecho. Lo voy a decir hoy y no lo voy a decir más: el que quiera ver a Carmen no lo tiene que decir públicamente tiene que llamar a Augustito y decírselo”, intentaba zanjar.

“Yo ni lo intento”

“Pero Norma ya se lo ha dicho. Dice que lleva tres años esperando a que la responda”, le ha recordado esta revista. “Pues será que su hijo no quiere que la vean como está. Yo desde luego es que ni lo intento”, ha seguido Lolita.

“Yo me quedo con los recuerdos”

La hija de Lola Flores, siempre sincera y amable con los periodistas, asegura entender bien a Norma, dice que le guarda un gran afecto y conoce la estrechísima relación de la vedette con Carmen Sevilla. Sin embargo, Lolita no cree acertado el comentario en el que Norma asegura que no quiere despedirse de un ataúd. “La vida a veces lamentablemente es así. Yo a Norma la quiero muchísimo y sé que quiere mucho a Carmen, pero hay que respetar las decisiones de la familia. Augusto es un chico que siempre ha estado al margen de todo y Carmen ha sido una estrella mundial y tiene derecho a que, si su hijo no quieren que la vea, se le respete. Desde luego a mi no me da pena no despedirme porque yo tengo muchísimos recuerdos de Carmen y es con lo que me quedo, con el recuerdo de ella viva. Desgraciadamente, tuve que ver tres muertos en mi vida (mi madre, mi padre y mi hermano) y te aseguro que no es nada agradable”, zanja la popular actriz.