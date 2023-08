Lola Índigo para su concierto: su mensaje viral a Jenni Hermoso

Lola Índigo no ha dudado en expresar su solidaridad hacia Jennifer Hermoso en mitad de su concierto que se ha celebrado en Marbella. La cantante ha manifestado el rechazo que le provoca el beso no consentido que Luis Rubiales dio a la jugadora de la selección de fútbol femenina tras ganar la final del Mundial en Sídney y cuestionó las palabras que ha realizado asegurando que no va a dimitir de su cargo.

Lola Índigo, que se catapultó a la fama tras su participación en Operación Triunfo y se ha consolidado como una de las figuras más prominentes en la música española, ha cuestionado la actitud del presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), sobre todo, cuando su comportamiento fue en directo, en televisión, ante millones de personas de todo el mundo. “¿Cómo es posible que una chavala tenga que salir a dar un comunicado después de que haya una cámara que ha grabado un hecho?”, ha preguntado al público de forma indignada. ¡Dale al Play para ver el vídeo!

Para la intérprete de éxitos como "El tonto" y "Corazones rotos", esta situación deja a las claras los problemas que tienen muchas mujeres a la hora de denunciar situaciones de agresión sexual. Resaltó la disyuntiva de la credibilidad en situaciones como esta: “¿Cómo una chavala como nosotras va a tener el valor de ir a poner una denuncia si aquí, cuando hay imágenes que lo demuestran, a ese hombre le ponen una rueda de prensa para que diga lo que le dé la gana y hay un montón de palmeros que le apoyan?”.

Victoria histórica de la selección femenina de fútbol

La cantante mostró su solidaridad con Jennifer Hermoso y el resto del equipo de la Selección española. Subrayó que lo más importante es el logro deportivo de estas futbolistas en el Mundial Femenino. Lástima que un hecho histórico en el deporte español haya quedado empañado por esta situación. “Jenni, gracias a ti y gracias a todas las valientes, a todas las jugadoras. De lo único que tendríamos que estar hablando es de su gran éxito y de su gran trabajo, y de su pedazo de Mundial”.

Al finalizar sus palabras, Lola Índigo invitó al público a aplaudir en solidaridad con todas las mujeres, reafirmando la idea de que, a través de la unidad y la voz colectiva, es posible lograr un mundo más justo.