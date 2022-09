Iker Casillas se ha propuesto vivir la vida al máximo y no reparar en nada más. Desde que diese por finalizado su matrimonio con Sara Carbonero, el futbolista no ha parado de sorprender a todos con sus ocurrencias, con sus vídeos en redes sociales, con sus escapadas, incluso con posibles nuevos amores que se le han adjudicado, entre las que destaca Alejandra Onieva, María José Camacho, Melyssa Pinto incluso la mismísima Shakira. Él ha negado que esté de nuevo enamorado y que estas féminas hayan formado parte de sus conquistas. Pero lo que ahora ha llamado la atención de todos en redes sociales no es algo que él haya querido mostrar, aunque parece que no le ha importado mucho que esté pululando por internet el vídeo de su última fiesta en alta mar, cuando quiso sorprender a un grupo de chicas que celebraba un cumpleaños y en el que él y sus amigos terminando sumándose, llegando incluso a aceptar beber a morro de una botella de alcohol para complacer a sus nuevas amigas.

Vídeo: Tik Tok

Si un día le vemos presumiendo de abdominales de infarto con una foto o dando muestra de sus cuestionables dotes en el baile, ahora lo que está en boca de todos es el fiestón que se pegó durante sus últimas vacaciones. No ha sido el exportero del Real Madrid el encargado de presumir de diversión en un barco, sino una usuaria de Tik Tok, @margomez-23, la que ha compartido su mágica velada con Iker Casillas, que se animó a sumarse a la celebración de cumpleaños de una de sus amigas. Él se encontraba en otro barco disfrutando por su cuenta de los placeres que le ofrece la vida con sus amigos, pero al ver lo animada que estaba la fiesta en el barco vecino, no dudó en acercarse y aceptar la invitación incluso de beber champán a morro directamente de la botella o de encargarse de acercarle la tarta a la cumpleañera, como así se muestra en el vídeo que acompaña a estas líneas.

“Día increíble y surrealista”. Así presentaba la usuaria de Tik Tok el vídeo en el que se mostraba cómo Iker Casillas y sus amigos se les unía en la celebración del cumpleaños de una amiga. A lo largo del vídeo se van mostrando imágenes de la fiesta, con las protagonistas saltando del barco y después cómo surgió su encuentro con el futbolista. “Celebramos un cumple en un barco y pasa esto: Iker Casillas está en el barco de al lado. Le invitamos a cerveza en nuestro barco. Nos invita a subir a su barco y nos indica cómo ponerlo. Bebe de nuestro alcohol. Iker Casillas es de nuestra banda”, festejan las jóvenes, que muestran cómo incluso el ex de Sara Carbonero es el encargado de subir la tarta de cumpleaños al barco o cómo la fiesta llegó a un punto álgido cuando sonó el mítico ‘Waka waka’ del Mundial de Sudáfrica y se descorcharon más botellas de champán. Vea la alocada fiesta y lo bien que se lo pasaron todos.