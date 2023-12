Lo que realmente pasó en el encontronazo entre Anabel Pantoja y la prensa

Vídeo: Europa Press

Anabel Pantoja vivió un momento de lo más desagradable este sábado 30 de diciembre a su llegada a Barcelona. La sevillana se encontraba en la Ciudad Condal para acompañar a su tía, Isabel Pantoja, en su gran concierto en el Palau Sant Jordi. Sin embargo, tuvo un recibimiento que no le hizo ninguna gracia. Según denunció ella misma en sus redes sociales, se encontraba hablando por teléfono mientras una reportera le preguntaba por la tonadillera, pero lo que realmente le molestó fue que el cámara la insultase y le dijese que era "la peor persona del mundo mundial". Dale PLAY al VÍDEO para saber qué ocurrió realmente entre Anabel Pantoja y los compañeros de prensa.

La gran noche de Isabel Pantoja en Barcelona acompañada por su sobrina Anabel

La influencer contó para sus seguidores en Instagram que estaba hablando por teléfono y no quería que grabasen la conversación. "Yo entiendo que tú tengas que hacer las preguntas pero tú tienes que entenderme de que a mí un juez o la policía no me obliga a responderte y he recibido insultos, no por parte de la reportera sino por parte del cámara", se quejó Anabel. "Tengo que escuchar como no sé qué de Michael Jackson, no sé qué de herencias cuando yo es que ni había nacido. Entonces, solamente yo he dicho, estoy trabajando, no me grabes mi conversación, pero es que ya te marcan hasta si tú tienes que hablar por teléfono o no", terminó contando.

Así las cosas, la sobrina de la artista pudo dejar atrás el mal rollo que le había provocado ese encontronazo y disfrutó como una niña pequeña del concierto de su tía. "Hoy despido el año en un sitio muy especial para mí. BARCELONA ahora soñamos", dijo Isabel Pantoja para su público catalán. Desde su salida al escenario, la tonadillera se dejó ver pletórica y emocionada en distintos momentos de un concierto en el que ha vuelto a demostrar que es una de las grandes de este país. Acompañada de una orquesta, ha conmemorado su medio siglo de trayectoria profesional repasando sus temas más míticos.