Lo que verdaderamente piensan los colaboradores de 'Sálvame' de la boda de Kiko Matamoros y Marta López

'Sálvame' celebra la boda de Kiko Matamoros y Marta López Álamo. El programa acompañó a los novios hasta la basílica de San Miguel hasta el inicio de su boda este 2 de junio. Terelu Campos y María Patiño se encargaban de conducir la emisión que contaba con gran parte de sus colaboradores asistiendo a dicho evento. ¿Qué piensan realmente todos los rostros del formato de la boda de su compañero? Han vivido en primera persona su historia de amor, han formado parte de ese comienzo lleno de polémicas de la relación y han sido testigos de la continúa defensa que hacen públicamente de la relación.

Los colaboradores que asistían al enlace eran los que se mostraban más cariñosos con la pareja. Son, al final, los más cercanos. "Estoy muy feliz", reconocía Chelo García-Cortés. El programa de La Fábrica de la Tele quería sumarse a esta celebración engalanando el plató. Colocó a todos sus colaboradores en una mesa de boda en forma de "u" como si fueran ellos unos invitados más. En el plató coinciden en lo diferente que está siendo este enlace con el anterior. Se casó con Makoke en septiembre de 2016 con la ausencia de casi todos sus hijos, solo Ana Matamoros estuvo presente. En esta ocasión, en su boda con la modela, están todos y así lo hacía visible su hijo Diego Matamoros: “Para él va a ser la más real y sincera. Además, estamos todos los que no estuvimos la otra vez". La relación entre ellos ha mejorado y los colaboradores saben que es algo que le hace muy feliz.

"Sobran las palabras en estos momentos cuando alguien se acaba de casar y tiene esa sonrisa", resaltó Omar Suárez narrando desde allí la salida ya como marido y mujer. María Patiño quiso agradecer, viendo lo que estaba sucediendo, los continuos gestos que estaba teniendo su compañero con 'Sálvame': "Qué importante compartir cuando te casas que seamos testigos directos de esa emoción, enhorabuena". Extasiados se encontraban todos viendo a Kiko Matamoros en esos momentos y se oían palabras tan bonitas como "qué maravilla". Terelu Campos tenía una petición para todos, que no la emocionaran: "No quiero llorar, no quiero llegar echa un churro".

Las primeras palabras de Kiko Matamoros tras su boda

El propio Kiko Matamoros hacía pública toda esa emoción contenida durante tanto tiempo. Nada más salía de la basílica donde contrajo matrimonio con Marta López se lo hizo saber a su programa: "Ha sido muy bonito, muy emotivo y se me han saltado las lágrimas. Ha merecido la pena. Así ha sido, muy bonito el mensaje de Diego, iba igual que yo vestido. Lo sabía porque le llevé al sastre conmigo". Son estos gestos, al igual que Laura Matamoros haya sido la madrina de la boda, lo que hace que todos sus compañeros compartan su felicidad más absoluta. Horas antes hacía lo mismo a través de las redes sociales, donde le dedicaba una carta de amor a su ya esposa: "Hoy culmino con mi boda cuatro años y tres meses de felicidad y complicidad absoluta con una mujer extraordinaria. Gracias por haber llegado a mi vida".