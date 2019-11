3 La respuesta de Maite Galdeano

Pero Maite Galdeano no tenía el día para disputas y quería que su primer día como presentadora de ‘Sálvame’ fuese un éxito sin demasiados sobresaltos. Lo tuvo difícil, pero trató de calmar el ambiente diciendo “lo siento, pido perdón si he dicho algo que haya molestado a alguien. Todos me caéis muy bien. Sois todos maravillosos”. Sus palabras no convencían a nadie.