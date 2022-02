Las últimas declaraciones de Rocío Carrasco sobre su deseo de no volver a hablar públicamente de su hija ha abierto un debate en los medios. Después de meses informando, entre otros asuntos familiares, de su inexistente relación con Rocío Flores, la hija de Rocío Jurado ha decidido dejar de lado todo lo relativo a sus hijos cada vez que aparezca en televisión. «Yo no estoy capacitada emocional ni medicamente ni físicamente para dar pasos que se me piden a continuo. Las circunstancias no son las más adecuadas. Tengo esperanza de que algún día se pongan las cosas en su sitio y cada uno sea consecuente y consciente. Necesito tiempo para recuperarme. Es una puerta, simplemente. Esa puerta, de momento, se va a quedar así. Yo voy a apartar este tema a un lado», ha comentado en una entrevista con Joaquín Prat en ‘El programa de Ana Rosa’.

Terelu, amiga íntima de Rocío Carrasco, no ha podido evitar comentar su opinión al respecto. Durante la emisión de ‘Sálvame Lemon Tea‘, la hija de María Teresa Campos ha explicado que comprende y respeta completamente la determinación de la madrileña: «Ella ha hecho una declaración de intenciones y creo que este programa va a apoyar y a seguir a rajatabla. Si Rocío Carrasco ha tomado esta decisión de dejar a su hija a un lado de todo esto porque es la necesidad que tiene de poder avanzar , nosotros vamos a ayudarlas a ambas». María Patiño le respondía: «Lo comparto y lo vamos a hacer como programa. Es una decisión de una madre para proteger a su hija. Y espero y deseo que su padre haga lo mismo, que deje a su hija, que deje que sea libre y que no la instrumentalice».

Terelu habla de David Flores, que es «un maravilloso hombre»

«¿Te crees que no me sumo a ese deseo? Es algo que quienes nos sentimos cerca de Rocío, no por amistad, sino cualquiera de las personas que se han sentido reflejados o cerca de ella se ha visto reflejada en esa Rocío. Esto es una cosa que no vale tirar solo uno. Si no tiran los dos a la vez es absolutamente imposible», respondía la malagueña. A continuación, se ha emocionado al recordar al hijo de Rociíto, David Flores. «Si para mí es horrible hablar del niño, imagínate para su madre. Solo quienes conocemos a a esa maravillosa persona, a ese maravilloso hombre, podemos ser conscientes de muchas cosas».

«Entiendo que ella no puede entrar ahí», añadía. «No puede hacerlo porque no podría soportarlo. Al final ella dice ‘queriendo hacer bien a mis hijos pensé que hacía lo mejor compartiendo esa custodia y me equivoqué y dejé que alguien los envenenara de alguna manera’. A mí me resulta muy complicado y no soy su madre. Me cuesta mucho. Es algo que no he podido digerir. Igual que lo que pasó con Rocío hija, el tema de David es…». Emocionada, la presentadora ha contado: «He visto muchas veces llorar a Rocío, cómo no. Y por pensar que las cosas pudieran ser de otra manera».

«Me moriría por darle un abrazo», admite Terelu al hablar de David Flores

La propia Rocío Carrasco ha dicho este miércoles que «el tema de mi hijo es dolorosísimo y no lo voy a hablar ahora». Sobre el joven, María Patiño ha apuntado unas palabras recientes de Antonio David: «Ha dicho Antonio David dijo no denuncio a Rocío Carrasco porque mis hijos me lo han pedido». Terelu le ha contestado rotunda: «A mí no me sorprende que sus hijos se lo han pedido. Lo que sí tengo claro y pongo las manos en el fuego es que mi David no ha dicho eso». Terelu ha reconocido incluso que imagina qué haría si se encontrara con David: «Sueño con eso muchas veces. Sé lo que haría él: venir a mí… Me moriría por darle un abrazo».

Finalmente, Jorge Javier Vázquez intervenía en el plató para adelantar que la próxima visita de Rocío Carrasco a un plató de Telecinco promete ser más explosiva que nunca: «El viernes yo la vi muy bien…. Lo que va a pasar este viernes es inaudito. Decíamos que la saga Pantoja, pero esto… Te digo una cosa: después de lo que hemos visto con la saga Pantoja, la saga Jurado está virgen. ¡Es que lo que hemos visto hasta ahora no ha sido nada!».

