El llamativo apodo de Edwin Arrieta en Colombia que refleja su alto tren de vida

Edwin Arrieta llevaba un alto tren de vida por su trabajo antes y después de estar en la vida de Daniel Sancho. Ser cirujano plástico en Colombia y Chile le reportaba grandes beneficios a final de mes, pues cobraba aproximadamente 6.000 dólares por cada operación que realizaba. En su tiempo libre aprovechaba para viajar, disfrutar de la gastronomía e incluso ayudar económicamente a su familia, una situación que le llevó a ser apodado de una particular manera en su tierra. Y es que muchos eran conocedores del sueldo que el doctor podía recibir debido a su carrera en el mundo de la estética. Una importante suma de dinero que le permitía, entre otras cosas, pagar por el alquiler de su casa un precio que triplicaba el sueldo medio de su país de nacimiento. "Operaba a una media de 10 mujeres al mes", dijo un amigo de Edwin Arrieta a los periodistas españoles.

Edwin Arrieta trabajaba tanto en Chile como en Colombia como cirujano plástico, lo que le reportaba grandes beneficios

El que fuera amigo de Daniel Sancho falleció a los 44 años, pero hasta ese momento intentó vivir al límite. Tenía claro que quería disfrutar solo o con sus amigos, sin imaginar que el viaje a Tailandia sería el último que haría. El pasado mes de agosto falleció y fue descuartizado, un crimen que posteriormente terminó confesando Daniel Sancho y por el que ahora está en la cárcel de Koh Samui en el sudeste asiático. Meses después de su desaparición se descubre cómo se conocía a Edwin Arrieta dentro y fuera de su círculo, un apodo que, por cierto, han desvelado sus grandes amigas en Colombia. "Le llamaban el 'Conde de Lorica'", cuenta quien bien le conoce.

El significado del apodo de Edwin Arrieta

Edwin Arrieta creció en Lorica, el municipio del Caribe colombiano que nunca podrá olvidarle, tal y como demostró que decretaran tres días de luto tras su inesperada muerte. Dos meses después de su partida muchos se preguntan dónde está, por ejemplo, su hermana Darling, la cara más visible de su familia. En SEMANA te hemos contado que actualmente está en su país, donde permanece en continúo contacto con su abogada para saber cada avance del caso. El mismo lugar en el que se ha descubierto que a una de sus personas más queridas, como era Edwin, le llamaban 'Conde de Lorica'.

Ahora muchos se preguntan también dónde está Silvia Bronchalo. La madre de Daniel Sancho desde hace días no se deja ver en las inmediaciones del centro penitenciario en el que su hijo está en prisión preventiva. De hecho, no hay ni rastro de ella. Muchos se preguntan la razón por la que ya no visita a su hijo, pero ¿pero por qué razón ha desaparecido de la noche a la mañana? Al igual que Rodolfo Sancho, ambos han tomado la firme decisión de alejarse y apenas dejarse ver. Quizás esperando a que se fije una fecha del juicio para el chef y confiando en que todo siga su curso.