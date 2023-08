La llamativa petición de Daniel Sancho a su madre tras su segunda visita a prisión

Daniel Sancho ha recibido una nueva visita por parte de su madre, Silvia Bronchalo. La progenitora del joven llegó a Tailandia este pasado jueves y lo primero que hizo fue visitar a su hijo en la prisión de Koh Samui. Este viernes ha vuelto a visitarlo y ha sido el día elegido por ella para hablar ante los medios de comunicación. "Está siendo muy difícil. Daniel está bastante mejor", ha declarado Silvia Bronchalo a la salida de la cárcel en el que está preso su hijo desde el pasado 10 de agosto.

Durante esta segunda visita, que ha vuelto a durar unos 20 minutos, el joven de 29 años ha querido hacer una llamativa petición a su madre. Consciente Daniel Sancho de que el caso está siendo de lo más mediático a nivel mundial, este ha querido pedirle a su madre que sea fuerte. "Le ha pedido que sea fuerte", ha confesado Jorge Luque desde 'El programa del verano'.

Daniel Sancho le ha dicho a su madre que sea fuerte

Esta petición que ha hecho a su madre llega en la segunda visita que le ha hecho Silvia a su hijo. Demuestra que se preocupa por ella cuando quedan unos meses realmente duros hasta que se resuelva el caso. Están siendo momentos increíblemente duros para él y para toda su familia, sobre todo después de haber conocido la decisión de la fiscalía de solicitar la pena de muerte para el joven por asesinato premeditado.

Durante la segunda visita, Silva Bronchalo ha visto a su hijo algo mejor. Así lo ha comentado ella misma al salir de la prisión, donde ha podido ver a su hijo durante 20 minutos. "Lleva diez días. Daniel está bastante mejor, dentro de lo que cabe, está tranquilo, lo están tratando muy bien... y esperando que ya se resolverá la situación... con mucha tranquilidad". Aún así, ha querido destacar que prefiere seguir manteniéndose en un discreto segundo plano: "Yo no soy del medio, no soy mediática, no tengo ningún interés en salir en televisión y os agradezco mucho el respeto”, ha dicho ante las cámaras de 'El programa del verano', que ha emitido sus primeras declaraciones a la salida de la prisión tailandesa tras visitar a su hijo por segunda vez consecutiva. Reconoce que está siendo un durísimo trago: "Para mí ha sido muy difícil".

La realidad es que está deprimido

Aunque su madre aseguraba a la salida de la prisión que su hijo está mejor, lo cierto es que no es así. El director de la prisión en el que está ingresado Daniel Sancho, ha asegurado hace unas horas que "mentalmente no está muy bien, él parece deprimido". Además, hay que destacar que todavía no está con el resto de presos, ya que se encuentra en el módulo de enfermería junto a cuatro presos. Allí se está recuperando de una hernia discal que sufre.